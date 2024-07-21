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У боях за Україну загинув 22-річний воїн із Польщі

Єлизавета Жабська
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У боях за Україну загинув 22-річний воїн із Польщі
Томаш Сенькала загинув на полі бою 13 липня в селищі Діброва на Луганщині
фото: Владислав Мусієнко/PAP

Томаш Сенькала служив у Міжнародному легіоні з 2023 року

На війні в Україні загинув 22-річний військовий із Польщі Томаш Сенькала. Про це повідомляє rmf24.pl.

Томаш Марчін Сенькала народився 1 вересня 2001 року. Восени 2023-го вступив до легіону Міжнародної територіальної оборони України. Загинув на полі бою 13 липня в селищі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області.

Офіційна церемонія прощання відбулася на Байковому кладовищі в Києві. На ній були присутні військовий капелан, побратими військові та нинішній консул Польщі в Києві Павел Овад. За даними видання, на кладовищі лунали гімни України й Польщі, на труну загиблого були покладені прапори обох держав.

Офіційна церемонія прощання з Томашем Сенькалою відбулася на Байковому кладовищі в Києві
Офіційна церемонія прощання з Томашем Сенькалою відбулася на Байковому кладовищі в Києві
фото: Владислав Мусієнко/PAP

Військовослужбовця поховають у Польщі в Люблінському воєводстві.

Нагадаємо, що на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович.

Також на фронті, поблизу Часового Яру, загинув артист «Дикого театру» Микола Ленок. 

Крім того, у боях за Україну загинув оперний співак Ігор Воронка.

Теги: Польща війна військові Україна фронт

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