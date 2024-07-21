У боях за Україну загинув 22-річний воїн із Польщі
Томаш Сенькала служив у Міжнародному легіоні з 2023 року
На війні в Україні загинув 22-річний військовий із Польщі Томаш Сенькала. Про це повідомляє rmf24.pl.
Томаш Марчін Сенькала народився 1 вересня 2001 року. Восени 2023-го вступив до легіону Міжнародної територіальної оборони України. Загинув на полі бою 13 липня в селищі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області.
Офіційна церемонія прощання відбулася на Байковому кладовищі в Києві. На ній були присутні військовий капелан, побратими військові та нинішній консул Польщі в Києві Павел Овад. За даними видання, на кладовищі лунали гімни України й Польщі, на труну загиблого були покладені прапори обох держав.
Військовослужбовця поховають у Польщі в Люблінському воєводстві.
Нагадаємо, що на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович.
Також на фронті, поблизу Часового Яру, загинув артист «Дикого театру» Микола Ленок.
Крім того, у боях за Україну загинув оперний співак Ігор Воронка.
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