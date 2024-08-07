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Китайські інженери створили революційний дрон-амфібію

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Китайські інженери створили революційний дрон-амфібію
Новий дрон має здатність плавати під водою та підійматися в повітря, забезпечуючи універсальність і гнучкість у використанні
фото: interestingengineering.com

Особливістю цього дрону є здатність швидко переходити з повітряного режиму в підводний і навпаки

Китайські розробники представили світу унікальний гібридний дрон, здатний ефективно працювати як у повітрі, так і під водою. Цей інноваційний апарат відкриває нові горизонти для досліджень, спостережень та рятувальних операцій.

 

Завдяки своїй здатності швидко переходити з повітряного режиму в підводний і навпаки, дрон може виконувати широкий спектр завдань. Він може бути використаний для:

  • Розвідки та спостереження: моніторинг морських об'єктів, дослідження підводного світу, контроль за станом навколишнього середовища.
  • Рятувальних операцій: пошук та порятунок людей на воді, допомога у ліквідації наслідків стихійних лих.
  • Наукових досліджень: вивчення морської флори та фауни, збір даних про океанічні течії та інші природні явища.
  • Військових цілей: розвідка, патрулювання, виявлення підводних загроз.
  • Технологічний прорив з великим потенціалом

Новий дрон вже привернув увагу фахівців з різних галузей. Його універсальність та гнучкість у використанні роблять його цінним інструментом для військових, науковців, рятувальників та інших професіоналів.

Китайські інженери продовжують удосконалювати технологію, прагнучи розширити можливості дрона та зробити його ще більш ефективним у виконанні різноманітних завдань. Цей гібридний апарат має всі шанси стати незамінним помічником у багатьох сферах діяльності людини.

До слова, український співак Макс Барських доручив штучному інтелекту пофантазувати над його іміджем. Що з того вийшло – артист показав у своїх соцмережах. Чорно-білі знімки у стилі ретро і новий образ артиста неабияк сподобалися шанувальникам. Більшість підписників відзначила, що співаку до лиця класичне вбрання.

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Теги: розвідка Китай дрон

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