Іран готується передати РФ нове озброєння: названо дату

18 жовтня закінчиться дія рішення Радбезу ООН, що забороняє іранській владі постачати озброєння

Росія та Іран готуються укласти нову домовленість про постачання дронів і балістичних ракет. Це може статися після 18 жовтня, коли закінчиться дія рішення Радбезу ООН, що забороняє іранській владі здійснювати подібні постачання, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Крім того зазначається, що в попередні місяці іранські та російські військові посадовці перевірили іранську сучасну звичайну зброю в Москві та Тегерані. Таким чином дві держави готувалися до можливого постачання нової зброї.

За даними аналітиків, міністр оборони Росії генерал Сєргєй Шойгу відвідав Тегеран 19 вересня, щоб обговорити посилення двостороннього оборонного та військового співробітництва з Іраном. Зокрема, іранський бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде, командувач повітряно-космічними силами, провів екскурсію Шойгу по арсеналу ППО Ірану.

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Шойгу також провів переговори з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані, де вони підкреслили закінчення терміну дії ракетних обмежень, накладених резолюцією Ради Безпеки ООН 2231. Це рішення прямо забороняє Ірану передавати балістичні ракети іншим нація.

Аштіані висловив тверду готовність Ірану створювати оборонні та стратегічні альянси з «усіма незалежними країнами» після зняття обмежень.

«Звіти української та ізраїльської розвідок свідчать про те, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше», – сказали експерти.

Під час приїзду Шойгу очільник міноборони Ірану продемонстрував такі види зброї:

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крилату ракету Paveh – дальність дії до 1 650 км;

ракету 358 – дальність дії наразі невідома;

ракету Ababel – дальність до 86 км;

ракету Fattah – дальністю до 1 400 км;

нову пускову установку безпілотника Shahed-136.

Наостанок експерти підкреслили, що візит Шойгу до Тегерана є частиною ширшої тенденції російсько-іранської оборонно-промислової взаємодії за останні тижні. Таким чином це може усунути гостру нестачу країни-агресорки у зброї для нових атак по Україні.

Нагадаємо, раніше Іран похизувався ракетою, існування якої раніше ніхто не визнавав.