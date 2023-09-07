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Адміністрація Байдена планує відправити більше касетних боєприпасів до України – The New York Times

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Адміністрація Байдена планує відправити більше касетних боєприпасів до України – The New York Times
Без касетних боєприпасів Україна не може конкурувати з російською вогневою потужністю
фото: Fakty

Американські посадовці наголосили, що це ключова допомога в підтримці успіхів на південному фронті

Через два місяці після відправлення першого траншу касетних боєприпасів в Україну, три американські посадовці повідомили, що адміністрація президента Байдена планує відправити ще більше боєприпасів, і це відбудеться невдовзі. Про це пише газета The New York Times.

Один з посадовців зазначив, що ця зброя є ключовою для допомоги Україні в підтриманні попереднього руху, який українські війська нещодавно здобули на південному фронті проти російських сил.

«Касетні боєприпаси дуже ефективні. Коли наші хлопці бачать, як ми використовуємо їх проти ворога, їхній дух підіймається», – зазначив один з українських морських військових, який брав участь в успішній боротьбі за Урожайне.

Зазначається, що західні посадовці й експерти погоджуються з тим, що касетні боєприпаси – це найефективніший засіб проти сил і конвоїв транспортних засобів, які розташовані на відкритій місцевості.

До цього часу, за словами американських посадовців, їх використовували для ударів по концентраціям російських військ, артилерійським системам, системам ППО, складам боєприпасів, радарним станціям та транспортним засобам.

«Через зменшення запасів іншої амуніції, яку можна було б надіслати з запасів країн НАТО, і нездатність виробників зброї у Сполучених Штатах і Європі втримати попит, експерти кажуть, що касетні боєприпаси можуть бути єдиним доступним засобом поповнення запасів України» – йдеться у статті.

Рішення президента Байдена надіслати боєприпаси в Україну цього літа спричинило обурення серед деяких близьких союзників Сполучених Штатів. Це зброя, яку більшість країн заборонили через порушення прав людини. Проте лідери України запевняють, що без касетних боєприпасів Україна не може конкурувати з російською вогневою потужністю.

Наразі українські війська стверджують, що прибуття американських касетних боєприпасів підвищило не лише бойовий дух, а й допомогло розбити російські оборонні позиції на півдні, тримати під тиском російські війська на сході і стримувати російські атаки на північному сході.

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Теги: Джозеф Байден зброя Україна боєприпаси

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