Ракети Taurus для України: стало відомо, коли Німеччина передасть зброю

Він додав, що крилаті ракети досягають більшої дальності, ніж будь-яка інша зброя

Борис Пісторіус: «Якщо мине тиждень або два, поки рішення буде прийнято, то так і буде»

Рішення про постачання Україні крилатих ракет Taurus Німеччина може ухвалити протягом одного-двох тижнів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує Tagesschau.

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«Якщо мине тиждень або два, поки рішення буде прийнято, то так і буде», - сказав він на першій «Вестфальській мирній конференції» в Мюнстері.

Пісторіус додав, що це не означає жодних вагань з боку федерального уряду.

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«Федеративна Республіка Німеччина повинна бути обачною, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям. Німеччина повинна зважувати наслідки кожного свого кроку», – сказав міністр.

Він додав, що крилаті ракети досягають більшої дальності, ніж будь-яка інша зброя, що постачалася до цього часу, і є дуже складним промисловим продуктом: «Ми не говоримо про програмування кавомашини».

Раніше повідомлялося, що мер Києва Кличко у Берліні закликав Шольца якнайшвидше надати ракети Taurus Україні. Також Німецькі депутати написали листа Шольцу з вимогою передати Україні ракети Taurus.