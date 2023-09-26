Іран почав запускати «Шахеди» з автомобіля (відео)

Тепер немає потреби у використанні ракетного прискорювача

Іранські дрони-камікадзе «Шахед» тепер можна запускати з пікапів і не використовувати ракетний прискорювач, як в інших пускових установках.

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В іранських медіа опублікували коротке відео з анонсованого фільму про створення і застосування Shahed. На ньому пікапи перевозять у своїх вантажних відсіках пускові установки разом з одним безпілотником-камікадзе на кожній.

Імовірно, для пуску дрона автомобіль повинен розігнатися на прямій ділянці дороги до певної швидкості, щоб надати «шахеду» прискорення коли він сходить з направляючої пускової установки вже з працюючим двигуном.

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Таким чином запуск відбувається без застосування твердопаливного ракетного прискорювача, що здешевлює вартість виробництва такої модифікації дрона.

Зазвичай, перед безпосереднім пуском у «шахеда» запускають двигун, а старт з пускової установки здійснюється за допомогою твердопаливного ракетного прискорювача, який працює 2-3 секунди і допомагає літальному апарату піднятися в повітря. Далі безпілотник летить за рахунок власного двигуна.

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