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Яка армія, такая і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Яка армія, такая і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)
Технологічний процес на підприємстві насторожує
фото: скріншот відео Главком

«Розробку загортають у штору, і як бурлаки тягнуть її на візку»

Росіяни полюбляють «бряцати зброєю» на весь світ, але насправді вона є нічим іншим, як купою мотлоху. Це чітко видно з відео демонстрації новітньої ракети Шойгу, під час якої в неї відвалилася боєголовка.

Глава міноборони РФ відвідав підприємство оборонно-промислового комплексу корпорації «Тактичне ракетне озброєння» у Московській області. Там йому показали «досягнення» інженерів, проте вже з перших секунд з’являється відчуття, що з виробництвом щось не так.

Зокрема, технологічний процес на підприємстві насторожує – робітники котять ракету на якомусь візку, замотаною в ганчір’я.

«От я собі саме так все і уявляв. Найсекретнішу розробку загортають у штору, і як бурлаки тягнуть її на візку», – коментує автор відео.

Шойгу повели по цехам підприємства, і в одному з приміщень чітко видно ракету, в якої відвалилась боєголовка.

«Повисла на пів шостого», – говориться у відео.

Нагадаємо, Росія та Іран готуються укласти нову домовленість про постачання дронів і балістичних ракет. Це може статися після 18 жовтня, коли закінчиться дія рішення Радбезу ООН, що забороняє іранській владі здійснювати подібні постачання. Зазначається, що в попередні місяці іранські та російські військові посадовці перевірили іранську сучасну звичайну зброю в Москві та Тегерані. 

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Теги: зброя Міноборони РФ Сергій Шойгу ракета

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