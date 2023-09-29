Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія «модифікує» іранські дрони: українські військові розкрили деталі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія «модифікує» іранські дрони: українські військові розкрили деталі (фото)
Українські фахівці показали зміни у конструкції дрона
фото: Military Media Center

Росія намагається налагодити масове виробництво дронів

Конструктивні модифікації ударного безпілотника Shahed 136/Герань-2, які фіксуються в уламках дрона з літа цього року, можуть свідчити про те що Росія намагається налагодити їх масове виробництво. Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Рудик.

«Ми не виключаємо факт того, що Російська Федерація, шукаючи прості технічні рішення, здешевлюючи матеріали та налагоджуючи постачання компонентів-замінників, намагається налагодити виробництво даного баражуючого боєприпасу та зробити його масовим», – зазначив офіцер.

Серед змін у конструкції дрона аналітики Центру фіксують:

  • принципово відмінну бойову частину, яка тепер має начиння елементами ураження у вигляді вольфрамових кульок;
  • заміну країни виробника силової установки (двигун MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 замість Mado MD550);
  • модифікацію корпусу (на заміну цільнолитому застосовується композитний фюзеляж з наповнювачем по типу монтажної піни);
  • використання нового сервоприводу KST X30-12-165;
  • використання блоку «Комета» російського виробництва у системі навігації.
3 фото
На весь екран
фото: Military Media Center

Втім, зазначив Рудик, новий Shahed 136/Герань-2 принципово не відрізняється від більш ранніх зразків, а виявленні відмінності мають косметичний характер і обумовлені прагненням здешевлення виробництва. До того ж спроби такого «імпортозаміщення» свідчать про дієвість міжнародних санкцій.

Як повідомлялося, виробник російських безпілотників отримує супутникові послуги від компанії США.

Теги: росія ЗСУ Іран війна Україна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Блокпости й обмеження руху на трасах уночі: Львівщина посилює заходи безпеки
Блокпости й обмеження руху на трасах уночі: Львівщина посилює заходи безпеки
Вибухи в Миколаєві та блекаут у Курській області РФ: головне за ніч
Вибухи в Миколаєві та блекаут у Курській області РФ: головне за ніч
Росія «модифікує» іранські дрони: українські військові розкрили деталі (фото)
Росія «модифікує» іранські дрони: українські військові розкрили деталі (фото)
ЗСУ продовжують штурми позицій ворога та просуваються на кількох напрямках – ISW
ЗСУ продовжують штурми позицій ворога та просуваються на кількох напрямках – ISW
У Миколаєві пролунали вибухи
У Миколаєві пролунали вибухи
«Не легковажте»: Верещук закликала росіян негайно покинути Крим
«Не легковажте»: Верещук закликала росіян негайно покинути Крим

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Яка армія, така і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)
40K
Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін
36K
Мільйон доларів у сейфі – не хабар. У справі Князєва новий поворот
34K
Кучма розказав, коли відчув пекучий сором за Україну
32K
Нардеп поскаржився на ціни продуктів, якими годують в Україні полонених росіян
30K
Повернення біженців. А куди їм повертатися?

Новини

Окупанти припинили штурмові дії на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 04:54
29 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження
Вчора, 17:08
На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Вчора, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту