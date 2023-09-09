Контрнаступ повільний? Що мають розуміти на Заході

Ми б мали необхідну перевагу, якби отримали F-16 кілька місяців тому

На війні «Якби» не буває

Якби в січні 2022 року в Україну прибули перші САУ, бронемашини, ППО Патріоти – скоріше за все путін відмовився б від нападу, або не зміг би захопити такі території.

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Якби в травні 2022 року українських пілотів забрали б на навчання літати на F16 – скоріше за все в червні 2023 року вони могли б супровджувати наш контрнаступ.

Якби в травні 2023 року нам були надані касетні снаряди, то прорив першої лінії оборони ворога стався б до кінця червня.

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Якби в червні 2023 року нам надали б ATACMS на 300 км, то скоріше за все б зараз ми пробивали останню лінію оборони з перспективою виходу до Азовського моря.

Якби не оці всі «якби», то західній пресі не доводилося б писати, що контрнаступ повільний.