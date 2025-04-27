Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран та США провели переговори щодо ядерної угоди – Associated Press

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Іран та США провели переговори щодо ядерної угоди – Associated Press
Переговори продовжаться наступного тижня
фото з відкритих джерел

Переговори були продуктивними, про це заявила, як іранська сторона, так і американська

У суботу, 26 квітня, Іран і США провели в Омані поглиблені переговори щодо ядерної програми Тегерана, які виявилися продуктивними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Людина, наближена до спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, підтвердила факт зустрічі, яка тривала кілька годин і завершилася після серйозних обговорень.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в коментарі державному телебаченню зазначив, що під час переговорів сторони обмінялися письмовими зауваженнями. Він охарактеризував обговорення як «дуже серйозні та орієнтовані на роботу», наголосивши, що цього разу перемовини були глибшими й конкретнішими, ніж раніше.

«Ми дещо відійшли від загальних дискусій і перейшли до детальних обговорень. Хоча всі розбіжності ще не подолано – вони залишаються як щодо основних питань, так і щодо деталей», – додав Арагчі.

Водночас високопоставлений представник адміністрації США на умовах анонімності назвав переговори «позитивними та продуктивними». За його словами, обговорення тривали понад чотири години, і хоча залишається ще чимало роботи, сторони досягли певного прогресу. Також було домовлено про наступну зустріч у Європі найближчим часом, а США висловили вдячність оманським партнерам за сприяння діалогу.

Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, який виступає посередником у цьому процесі, також позитивно оцінив результати перемовин. Він підкреслив, що Іран і США «виявили спільне прагнення досягти угоди на основі взаємної поваги та дотримання зобов'язань».

«Було обговорено основні принципи, цілі та технічні проблеми. Переговори продовжаться наступного тижня, а ще одну зустріч на високому рівні попередньо заплановано на 3 травня», – написав аль-Бусаїді у соцмережі Х.

Нагадаємо, Іран натякнув на можливість укладення проміжної ядерної угоди зі США, однак Вашингтон поки що не підтримав цю ініціативу. Під час переговорів у Римі 19 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що досягнення остаточної ядерної угоди у межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Дональдом Трампом, може бути нереалістичним. Натомість Арагчі запропонував розглянути можливість укладення проміжної домовленості. Однак місія Ірану при ООН заперечила цю інформацію.

Теги: США Іран переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На військовій базі США в Місаві були розміщені два стратегічних бомбардувальники B-1B
США нарощують військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні
24 квiтня, 17:11
Адміністрації Трампа вже сказали, що європейські столиці не зможуть визнати Крим російським
ЄС погрожують Трампу непокорою, але анонімно – Financial Times
24 квiтня, 14:11
Свириденко наголосила, що угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України
Міністерка економіки повідомила про «позитивний крок» в угоді про копалини
16 квiтня, 14:53
Скотт Бессент вважає, що США не ведуть проти Китаю торговельну війну
Міністр фінансів США пояснив підвищення мит для Китаю
10 квiтня, 06:42
Трамп анонсував скорочення витрат США на $1 трлн
Трамп анонсував скорочення витрат США на $1 трлн
9 квiтня, 08:08
Трамп не оперує категоріями стандартної економіки
Що насправді хоче досягти Трамп введенням мит?
4 квiтня, 14:22
Трамп: Якщо вони не укладуть угоду – буде бомбардування
Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням через ядерну угоду
31 березня, 01:31
За словами посадовця, дані, які були задокументовані в рамках цієї програми «захищені»
США остаточно припинили фінансування програми з відстеження викрадених українських дітей
28 березня, 18:25
Російський диктатор вважає, що введення тимчасового управління дозволило б провести демократичні вибори в Україні
Путін пропонує встановити «тимчасову владу» в Україні: реакція Білого дому
28 березня, 07:15

Політика

Сенатор США пригрозив РФ санкціями у разі відмови від миру з Україною
Сенатор США пригрозив РФ санкціями у разі відмови від миру з Україною
Іран та США провели переговори щодо ядерної угоди – Associated Press
Іран та США провели переговори щодо ядерної угоди – Associated Press
У Києві пройшла зустріч України та НАТО: що обговорювали
У Києві пройшла зустріч України та НАТО: що обговорювали
Китай захопив безлюдний острів біля воєнної бази Філліпін
Китай захопив безлюдний острів біля воєнної бази Філліпін
Трамп дав президенту Естонії обіцянку щодо України
Трамп дав президенту Естонії обіцянку щодо України
Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною
Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 квітня 2025
60K
Площа Святого Петра зустріла Зеленського оплесками (відео)
46K
Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною
46K
Британський телеканал видав несподіваний аналіз фото зустрічі Зеленського і Трампа в Римі
29K
Китайські полонені назвали несподівану перевагу української армії над російською

Новини

27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua