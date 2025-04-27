Іран та США провели переговори щодо ядерної угоди – Associated Press

Переговори були продуктивними, про це заявила, як іранська сторона, так і американська

У суботу, 26 квітня, Іран і США провели в Омані поглиблені переговори щодо ядерної програми Тегерана, які виявилися продуктивними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Людина, наближена до спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, підтвердила факт зустрічі, яка тривала кілька годин і завершилася після серйозних обговорень.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в коментарі державному телебаченню зазначив, що під час переговорів сторони обмінялися письмовими зауваженнями. Він охарактеризував обговорення як «дуже серйозні та орієнтовані на роботу», наголосивши, що цього разу перемовини були глибшими й конкретнішими, ніж раніше.

«Ми дещо відійшли від загальних дискусій і перейшли до детальних обговорень. Хоча всі розбіжності ще не подолано – вони залишаються як щодо основних питань, так і щодо деталей», – додав Арагчі.

Водночас високопоставлений представник адміністрації США на умовах анонімності назвав переговори «позитивними та продуктивними». За його словами, обговорення тривали понад чотири години, і хоча залишається ще чимало роботи, сторони досягли певного прогресу. Також було домовлено про наступну зустріч у Європі найближчим часом, а США висловили вдячність оманським партнерам за сприяння діалогу.

Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, який виступає посередником у цьому процесі, також позитивно оцінив результати перемовин. Він підкреслив, що Іран і США «виявили спільне прагнення досягти угоди на основі взаємної поваги та дотримання зобов'язань».

«Було обговорено основні принципи, цілі та технічні проблеми. Переговори продовжаться наступного тижня, а ще одну зустріч на високому рівні попередньо заплановано на 3 травня», – написав аль-Бусаїді у соцмережі Х.

Нагадаємо, Іран натякнув на можливість укладення проміжної ядерної угоди зі США, однак Вашингтон поки що не підтримав цю ініціативу. Під час переговорів у Римі 19 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що досягнення остаточної ядерної угоди у межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Дональдом Трампом, може бути нереалістичним. Натомість Арагчі запропонував розглянути можливість укладення проміжної домовленості. Однак місія Ірану при ООН заперечила цю інформацію.