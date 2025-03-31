Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням через ядерну угоду

Трамп: Якщо вони не укладуть угоду – буде бомбардування

Також президент США каже, що у разі відмови від ядерної угоди, окрім бомбардування, буде ще і запровадження повторних тарифів

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням у разі відмови країни від укладення ядерної угоди зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

Трамп заявив, що готовий вдатися не лише до авіаударів, але й до запровадження повторних тарифів. За його словами, такі заходи будуть застосовані, якщо Іран не погодиться на угоду, що передбачає відмову від розробки ядерної зброї.

«Якщо вони не укладуть угоду – буде бомбардування. Таке, якого вони ще ніколи не бачили», – наголосив Трамп.

Трамп також зазначив, що між представниками США та Ірану тривають переговори.

Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан у заяві 30 березня відкинув можливість прямих переговорів з Вашингтоном щодо ядерної програми країни.

За його словами, Тегеран відповів на лист Трампа щодо потенційної угоди і висловив готовність до діалогу, але лише через посередників. Пезешкіан підкреслив, що подальший переговорний процес залежатиме від позиції США.

Нагадаємо, заступники МЗС РФ, Ірану та Китаю розпочали переговори щодо ядерної програми Тегерана в Пекіні.

Китайські офіційні особи неодноразово висловлювали заперечення проти санкцій США щодо Ірану та критикували кампанію «максимального тиску» адміністрації Трампа, спрямовану на те, щоб утримати близькосхідну країну від розробки ядерної зброї, розпочату після того, як перша адміністрація Трампа вивела Вашингтон з угоди 2015 року.

Тоді Іран уклав ядерну угоду з Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США та Францією. У рамках угоди Тегеран схвалив обмеження своєї ядерної програми в обмін на зняття санкцій.

Однак у 2018 році за американського президента Дональда Трампа Вашингтон вийшов з угоди і відновив санкції проти Ірану. У відповідь Тегеран почав поступово відмовлятися від своїх зобов'язань, у тому числі зняв обмеження на ядерні дослідження та підвищив рівень збагачення урану.