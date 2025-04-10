Міністр фінансів США пояснив підвищення мит для Китаю

Бессент: Китай є найбільш незбалансованою економікою в історії сучасного світу

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Китай опиняється в опозиції до решти світу, тоді як Вашингтон зменшує мита для своїх союзників і водночас підвищує їх для Пекіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox Business.

«Китай є найбільш незбалансованою економікою в історії сучасного світу, – сказав Бессент. Вони є найбільшим джерелом торговельних проблем США, і насправді вони є проблемою для решти світу».

Бессент сказав, що не називає це торговельною війною США проти Китаю: «Я думаю, що Китай пішов на ескалацію, і президент Трамп дуже мужньо відреагував на це, і ми збираємося працювати над рішенням з нашим торговим партнером».

На противагу цьому, Бессент зауважив, що понад 75 країн зв'язалися з адміністрацією Трампа, щоб працювати над пошуком торговельного рішення, і він очікує, що більше країн зроблять це.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються. Так, Трамп підвищив мита на товари з Китаю до 125%, але знизив тарифи для всіх країн до 10% на 90 днів.

Згодом президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.

Окремо Трамп прокоментував відносини з Китаєм. На його думку, Пекін зацікавлений у підписанні торговельної угоди зі США, однак поки не знає, як до цього підійти.