Міністерка економіки повідомила про «позитивний крок» в угоді про копалини

«Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою – є суттєвий прогрес»

Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про «позитивний новий крок» зі Сполученими Штатами Америки щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України (угоди про корисні копалини). Про це вона написала на сторінці у фейсбук, передає «Главком».

«Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою – є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах», – заявила міністерка.

За її словами, зараз українська команда домовляється із американською «зафіксувати цей позитив» у відповідному меморандумі про наміри – найближчим часом готується завершення формалізації угоди.

«Команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, багато вже пропрацьовано, і рівень угоди має бути достатньо високим», – додала посадовиця.

Свириденко наголосила, що угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, а також забезпечить умови для «економічного зростання» й України, і Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра, те ж стосується й тексту документа.

Раніше стало відомо, коли делегати з України вирушать на переговори щодо мінеральної угоди. Українська команда відправиться до Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня.

Як повідомлялося, міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкісноземельні копалини. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну.

«Главком» писав, що Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

До слова, Міністерство економіки та Міністерство юстиції отримали загалом понад 113 млн грн на підготовку проєкту угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України (угоди про корисні копалини) між Україною та США.