ЄС погрожують Трампу непокорою, але анонімно – Financial Times

Financial Times: Заяви Дональда Трампа щодо окупованого Росією Криму змушують Європу обирати сторону

Європейські дипломати не бажають підтримувати зусилля Вашингтона стосовно України, але коментують ситуацію лише на умовах анонімності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Редакція Financial Times зазначає, що наполеглива вимога Трампа до влади України визнати Крим російським поставила країни ЄС перед важким вибором – продовжувати підтримувати Київ чи перейти на бік Вашингтона. Деякі єврочиновники побоюються, що запропонований США проєкт врегулювання стане випробуванням для двосторонніх відносин з європейськими країнами, підірве трансатлантичну безпеку та потенційно може призвести до зриву саміту НАТО наприкінці червня.

«У гіршому випадку США не зможуть досягти угоди між Україною та Росією, і це все буде звалено на Україну. Тоді Європі доведеться обирати (між Україною та США, – «Главком»)», – заявив виданню високопоставлений дипломат ЄС.

Як запевняє Financial Times, європейські країни не підтримуватимуть спроби США визнати Крим російською територією чи чинити тиск на Київ, щоб той погодився з цим. Натомість у питаннях щодо суверенітету України вони підтримуватимуть позицію, висловлену президентом Володимиром Зеленським.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито готова до укладення мирної угоди, і тепер справа за Україною. Як передає «Главком», про це він сказав 24 квітня, спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті. Саме у цей час Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами.