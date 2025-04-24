Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС погрожують Трампу непокорою, але анонімно – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
ЄС погрожують Трампу непокорою, але анонімно – Financial Times
Адміністрації Трампа вже сказали, що європейські столиці не зможуть визнати Крим російським
фото із відкритих джерел

Financial Times: Заяви Дональда Трампа щодо окупованого Росією Криму змушують Європу обирати сторону

Європейські дипломати не бажають підтримувати зусилля Вашингтона стосовно України, але коментують ситуацію лише на умовах анонімності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Редакція Financial Times зазначає, що наполеглива вимога Трампа до влади України визнати Крим російським поставила країни ЄС перед важким вибором – продовжувати підтримувати Київ чи перейти на бік Вашингтона. Деякі єврочиновники побоюються, що запропонований США проєкт врегулювання стане випробуванням для двосторонніх відносин з європейськими країнами, підірве трансатлантичну безпеку та потенційно може призвести до зриву саміту НАТО наприкінці червня.

«У гіршому випадку США не зможуть досягти угоди між Україною та Росією, і це все буде звалено на Україну. Тоді Європі доведеться обирати (між Україною та США, – «Главком»)», – заявив виданню високопоставлений дипломат ЄС.

Як запевняє Financial Times, європейські країни не підтримуватимуть спроби США визнати Крим російською територією чи чинити тиск на Київ, щоб той погодився з цим. Натомість у питаннях щодо суверенітету України вони підтримуватимуть позицію, висловлену президентом Володимиром Зеленським.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито готова до укладення мирної угоди, і тепер справа за Україною. Як передає «Главком», про це він сказав 24 квітня, спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті. Саме у цей час Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами.

Читайте також:

Теги: Крим росія США Європа Дональд Трамп Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український військовослужбовець на полігоні неподалік від лінії фронту в Донецькій області, Україна, 21 січня 2024 року
«Це їхнє ІПСО». Чи справді російські сили просунулися на кордоні Донеччини і Запоріжжя
9 квiтня, 16:30
Україна отримала від США варіант нової Угоду про корисні копалини
Пресконференція Зеленського та поява авіаційної вертикалі. Головне за 28 березня
28 березня, 20:56
Розлідування відбудеться як у Вашингтоні, так і в штаб-квартирі Центрального командування США в Тампі
У Пентагоні проведуть розслідування щодо повідомлень у Signal
4 квiтня, 13:03
Трамп подвоїв свою критику на адресу ЄС, але вказав, що готовий укласти угоду з блоком
Трамп назвав умову для ЄС, аби отримати тарифні пільги
8 квiтня, 17:19
Китай має хороші можливості, щоб витримати торгову війну Трампа
Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю – FT
14 квiтня, 08:03
Президент Чехії оригінально привітав громадян з Великоднем (відео)
Президент Чехії оригінально привітав громадян з Великоднем (відео)
21 квiтня, 03:34
Міністри вирішили не зустрічатися у Лондоні, оскільки там не буде держсекретаря США Марко Рубіо
Очільники МЗС відклали зустріч у Лондоні – Sky News
Вчора, 10:38
Трамп: «Ніхто не вимагає від Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він так хоче повернути Крим, чому ж Україна не боролася за нього 11 років тому?»
Трамп назвав війну «безладом» і розкритикував Зеленського за заяви щодо Криму
Вчора, 19:24
Квартира Владислави Кочерби зазнала значних руйнувань
Російський обстріл Одеси пошкодив дім чемпіонки України з синхронного плавання
22 квiтня, 20:49

Політика

«Володимире, зупинись». Трамп відреагував на масований обстріл Києва
«Володимире, зупинись». Трамп відреагував на масований обстріл Києва
Кремль підтримав позицію Трампа щодо Криму
Кремль підтримав позицію Трампа щодо Криму
Зеленський про перемовини у Лондоні: Росія розраховувала на скандал
Зеленський про перемовини у Лондоні: Росія розраховувала на скандал
Пресконференція Зеленського та президента ПАР: головні тези
Пресконференція Зеленського та президента ПАР: головні тези
Через заяви Трампа про Крим ЄС опинився перед вибором
Через заяви Трампа про Крим ЄС опинився перед вибором
ЄС погрожують Трампу непокорою, але анонімно – Financial Times
ЄС погрожують Трампу непокорою, але анонімно – Financial Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
39K
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
21K
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
14K
У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з людиною всередині
9432
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua