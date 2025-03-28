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США остаточно припинили фінансування програми з відстеження викрадених українських дітей

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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США остаточно припинили фінансування програми з відстеження викрадених українських дітей
За словами посадовця, дані, які були задокументовані в рамках цієї програми «захищені»
фото: Reuters

Рубіо: «Програма не фінансується. Вона була частиною скорочення (витрат уряду США – ред.)»

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію про те, що програма документування викрадених українських дітей отримала короткострокове фінансування після зупинення її 25 січня Про це він сказав в ході спілкування з журналістами під час повернення до США, передає «Главком».

«Програма не фінансується. Вона була частиною скорочення (витрат уряду США – ред.), яке було зроблено, але ми захистили дані (щодо викрадених українських дітей – ред.) та переконалися, що вони у нас є, і їх можна передати будь-яким відповідним органам. Ми сповістимо про це Конгрес», – сказав Рубіо.

За його словами, дані, які були задокументовані в рамках цієї програми «захищені». «Дані захищені. Ми захистили дані. Ми передамо їх відповідній стороні», – додав державний секретар.

Раніше зʼявилася інформація, що адміністрація президента США Дональда Трампа відклала рішення про згортання програми з розшуку викрадених Росією українських дітей. Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією джерел видання, Білий дім погодив виділення коштів ще на шість тижнів роботи ініціативи під опікою Єльського університету. Уся зібрана база даних має бути передана правоохоронній агенції Євросоюзу «Європол».

Нагадаємо, раніше Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, зупинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, викрадених Росією з окупованих територій.

Також з’явилася інформація, що докази воєнних злочинів на $26 млн, скоєні Росією в Україні, могли бути видалені після того, як США припинили фінансувати програму Єльського університету. Щоправда, потім цю інформацію спростував Державний департамент США.

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Теги: США діти Марко Рубіо

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