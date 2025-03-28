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Путін пропонує встановити «тимчасову владу» в Україні: реакція Білого дому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін пропонує встановити «тимчасову владу» в Україні: реакція Білого дому
Російський диктатор вважає, що введення тимчасового управління дозволило б провести демократичні вибори в Україні
фото: російські ЗМІ

Глава Кремля запропонував запровадити «зовнішнє управління» в Україні для проведення виборів

Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Таким чином американський посадовець відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори

Диктатор наголошував, що з таким урядом можна починати мирні перемовини й підписувати «легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні.

До слова, Велика Британія та Франція постають перед труднощами у спробах переконати інших європейських лідерів у необхідності розміщення миротворчих сил в Україні, оскільки союзники сумніваються в гарантіях безпеки з боку США.

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Теги: путін США переговори вибори

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