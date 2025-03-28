Російський диктатор вважає, що введення тимчасового управління дозволило б провести демократичні вибори в Україні

Глава Кремля запропонував запровадити «зовнішнє управління» в Україні для проведення виборів

Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Таким чином американський посадовець відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.

Диктатор наголошував, що з таким урядом можна починати мирні перемовини й підписувати «легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні.

До слова, Велика Британія та Франція постають перед труднощами у спробах переконати інших європейських лідерів у необхідності розміщення миротворчих сил в Україні, оскільки союзники сумніваються в гарантіях безпеки з боку США.