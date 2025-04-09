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Трамп анонсував скорочення витрат США на $1 трлн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп анонсував скорочення витрат США на $1 трлн
фото: АР

Трамп: Зробимо Америку знову великою

Президент Дональд Трамп анонсував скорочення витрат США. Він сподівається, що сума сягне $1 трлн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

«У мене сьогодні була дуже хороша зустріч зі спікером Палати представників і деякими з наших більш консервативних членів, усіма чудовими людьми. Я даю їм зрозуміти, що я за значне скорочення витрат! Ми збираємося зробити скорочення, сподіваюся, що вони перевищать $1 трлн, і всі вони підуть на «Єдину, велику, красиву купюру»», – йдеться у дописі.

Трамп анонсував скорочення витрат США на $1 трлн фото 1
скріншот

Трамп додав: «Я, разом з членами Палати представників і сенаторами, буду докладати всіх зусиль, щоб домогтися цих масштабних скорочень витрат, але ми повинні схвалити законопроєкт зараз. Зробимо Америку знову великою!».

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Згодом Європейському Союзу доведеться взяти на себе зобов’язання придбати американську енергію на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від запроваджених мит Дональда Трампа. Таку заяву зробив президент СШАвідхиливши пропозицію Брюсселя запровадити тарифи «нуль за нуль» на автомобілі та промислові товари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як відомо, світові ринки охопила тривога після підвищення мит у США. Як пояснює міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан, дії Дональда Трампа можуть спричинити масштабні збої у світовій торгівлі та порушити виробничі ланцюги. 

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Теги: США економіка Дональд Трамп

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