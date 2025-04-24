США нарощують військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні

На військовій базі США в Місаві були розміщені два стратегічних бомбардувальники B-1B

Штати розгортають по всьому регіону стратегічні бомбардувальники та ракетні системи, аби дати потужний сигнал Пекіну

США збільшують військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема розгортають стратегічні бомбардувальники, пускові платформи та ракетні системи. Таким чином Сполучені Штати посилають сигнал Пекіну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на South China Morning Post.

Зазначається, що у квітні на військовій базі США в Місаві були розміщені два стратегічних бомбардувальники B-1B. Розгортання їхньої роботи триватиме декілька місяців.

Острів Хонсю, де розташована Місава, входить до «першого ланцюгу островів», що простягається від Окінави до Тайваню та Філіппін. Цей ланцюг є частиною американської стратегії стримування Китаю.

За словами старшого аналітика Австралійського інституту стратегічної політики Малкольма Девіса, розміщення B-1B та іншої зброї у першому острівному ланцюзі свідчить про рішучість США щодо Пекіна на тлі «одночасного відходу від Європи та НАТО».

«Адміністрація Трампа, схоже, посилює сигнал про те, що навіть якщо вона зменшує свої зобов’язання перед Європою, Пекін не повинен тлумачити це так, ніби США також зменшують свої зобов’язання перед союзниками в Індо-Тихоокеанському регіоні», – вважає він.

Девіс переконаний, що розгортання додаткових сил США одночасно є дипломатичним повідомленням союзникам у регіоні та посилить взаємодію між партнерами.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати більше не гарантують безпеку Європи та закликали союзників по НАТО до збільшення витрат на оборону.

Як повідомлялося, дослідження Pew Research Center показало, що рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа знизився до 40% на тлі наближення 100 днів його другого терміну. Це на 7% менше порівняно з лютим. Більшість американців висловлюють незадоволення ключовими політичними діями адміністрації Трампа.

До слова, Китай не проводить жодних переговорів зі Сполученими Штатами щодо тарифів, попри натяки адміністрації Дональда Трампа на зниження напруженості у відносинах з Пекіном.