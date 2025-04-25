Іран пропонує США заключити проміжну ядерну угоду – Axios

Іран вважає, що досягнення остаточної ядерної угоди у межах 60-денного терміну може бути нереалістичним

США планують одразу заключити повноцінну угоду, але не виключають повернення до ідеї проміжної угоди, якщо ситуація цього вимагатиме

Іран натякнув на можливість укладення проміжної ядерної угоди зі США, однак Вашингтон поки що не підтримав цю ініціативу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За даними видання, під час переговорів у Римі 19 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що досягнення остаточної ядерної угоди у межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Дональдом Трампом, може бути нереалістичним. Натомість Арагчі запропонував розглянути можливість укладення проміжної домовленості. Однак місія Ірану при ООН заперечила цю інформацію.

У свою чергу, Віткофф заявив, що США наразі не готові розглядати проміжний варіант і націлені на досягнення повноцінної угоди в установлені строки. Водночас обидві сторони не виключили повернення до ідеї проміжної угоди, якщо ситуація цього вимагатиме.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що остаточна домовленість ще далека від реалізації. Він наголосив, що президент Трамп прагне уникнути військового сценарію – зокрема, нанесення ударів по ядерних об'єктах Ірану з боку США або підтримки аналогічних дій Ізраїлю.

Рубіо також повідомив, що США готові погодитися на цивільну ядерну програму Ірану за умови, що Тегеран повністю відмовиться від збагачення урану на власній території.

За його словами, у разі силового сценарію військова операція буде значно складнішою, ніж десять років тому, оскільки Іран суттєво просунувся як у ядерних, так і у військових розробках.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який нещодавно відвідав Тегеран, підтвердив зацікавленість іранської сторони в укладенні угоди. За його словами, технічна група Агентства найближчим часом відвідає Іран для обговорення деталей моніторингу.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відправив свого міністра закордонних справ Аббаса Аракчі до Москви з листом, аби поінформувати російського диктатора Володимира Путіна про переговори щодо іранської ядерної програми зі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Аракчі, він привіз до Росії листа Путіну, в якому йдеться про «регіональні та двосторонні питання».

Як відомо, Сполучені Штати пропонували Ірану передати його запаси збагаченого урану третій країні, зокрема Росії.