Військовий напередодні Великодня показав промовисте фото та звернувся до українців

Військовослужбовець ЗСУ Олексій Коновалець розповів, що більшість їжі, яку відправляють волонтери, просто псується

Скоро українці святкуватимуть Великдень, а це означає, що на фронт поїдуть сотні, тисячі коробок з пасочками, яйцями, варениками, ковбасами і солодощами. Військовий Олексій Коновалець закликав громадян не витрачати гроші даремно і пояснив, чому їжа, яку відправляють волонтери, майже завжди псується.

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Коновалець розповів, як на минулий Великдень їхньому підрозділу відправили стільки посилок із святковою іжею, що військові були вимушені роздавати продукти іншим підрозділам, віддавати біженцям, роздавати проїжджаючим через блокпост. Але кожен раз, коли вони когось пригощали – їх пригощали у відповідь. Бо виявлялось, що у всіх військових нереальна кількість «пасочок», і ніхто не знав, куди їх дівати.

Для підтвердження своїх слів Коновалець показав фотографію смачних домашніх вареників через тиждень після зберігання без холодильника.

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«А де зберігати таку кількість продуктів: вареники, крашанки, ковбаси, коли холодильник, якщо і є, то один? Через 2-3 дні ці ящики перетворились у велику проблему. Все почало швидко псуватись», – розповів Коновалець.

Військовий закликав волонтерів впевнитися, що їжа, яку вони відправляють, справді потрібна ЗСУ.

«Ми не голодуємо. Так, нам хочеться смачненького і домашнього, але не в такій кількості. Запитайте у військових, може ті гроші, які ви витратите на готування смаколиків, буде ефективніше передати на підрозділ чи просто задонатити», – зазначив він.

Олексій Коновалець наголосив, що підрозділи ЗСУ не потребують додаткової їжі, а військовим «викидати на смітник» старання українців, час і гроші дуже не хочеться, а фізично з'їсти – просто неможливо.

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Нагадаємо, що «Слуги народу» хочуть монетизувати довічні пільги для військових. Замість довічних пільг нардепка Третьякова запропонувала запровадити фінансову допомогу військовим на кілька років.

До слова, уряд хоче створити патронатну службу, яка допоможе військовим швидше адаптуватися у цивільному житті.