Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай почав військові навчання довкола Тайваню. Як відреагували США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Китай почав військові навчання довкола Тайваню. Як відреагували США
Китай проводитиме навчання із залученням морської і повітряної компоненти
фото з відкритих джерел

Оборонне відомство Тайваню заявило, що над протокою зафіксували 42 китайських літаки

Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників. Про це повідомляє CNN.

Східне командування китайської армії заявило, що маневри є «серйозним попередженням щодо зіткнення сепаратистських сил Тайваню із зовнішніми силами та необхідними діями для захисту національного суверенітету».

У рамках навчань планують відпрацьовувати маневри у Тайванській протоці та на північ, південь і схід від острова, із залученням морської і повітряної компоненти.

Невдовзі після оголошення Китаю оборонне відомство невизнаного Тайваню заявило, що над протокою зафіксували 42 китайських літаки, з них 29 перетинали умовну медіанну лінію та заходили у зону ідентифікації ППО.

Рекордний захід у зону ідентифікації ППО Тайваню був у жовтні 2021 року, коли там протягом дня зафіксували 56 літаків.

Китай почав навчання через день після того, як президентка Тайваню Цай Інвень повернулася з 10-денного візиту до США, під час якого вона у тому числі зустрічалася зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

Пекін неодноразово наполягав, що візиту не має бути, і погрожував «сильними й рішучими заходами», а після нього оголосив додаткові санкції проти осіб з Тайваню і США.

Тим часом, США відреагували на розпочаті Китаєм навчання. Там розглядатимуть відправку військ на Тайвань у разі вторгнення Китаю. І рішення, імовірно, буде позитивним, заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол.

«Якщо Китай вторгнеться на Тайвань, це, безумовно, обговорюватиметься у Конгресі і з американським народом. І якщо американський народ підтримає (відправку військ після вторгнення, — ред.), Конгрес також підтримає це», – наголосив Маккол в інтерв’ю Fox News.

За словами конгресмена, йдеться про «санкціоноване використання військової сили», не оголошення війни, чого Сполучені Штати не робили з часів Другої світової.

Як повідомлялося, Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень і назвав питання Тайваню «першою червоною лінією», яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.

Нещодавно китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що готується до війни. У березні на щорічному засіданні китайського парламенту і його вищого політичного консультативного органу Сі порушив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах, в одній з яких закликав своїх генералів «наважитися воювати».

Читайте також: Сі Цзіньпін готує Китай до війни 
Теги: Сі Цзіньпін Тайвань навчання військові військові навчання Китай санкції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спільна заява Москви та Пекіна про «безмежну дружбу» є лише риторичним прийомом
Китай відхрестився від «безмежних відносин» із Росією – ISW
6 квiтня, 05:48
Відносини між США та Китаєм напружені
Китай окреслив «червону лінію», яку не можна перетинати США
6 квiтня, 07:16
Китайські винищувачі перетнули серединну лінію Тайванської протоки
Понад 40 китайських винищувачів наблизилися до кордону Тайваню під час навчань
Сьогодні, 10:30

Політика

Китай почав військові навчання довкола Тайваню. Як відреагували США
Китай почав військові навчання довкола Тайваню. Як відреагували США
Через свою агресію Росія програла вибори до трьох органів ООН
Через свою агресію Росія програла вибори до трьох органів ООН
Понад 40 китайських винищувачів наблизилися до кордону Тайваню під час навчань
Понад 40 китайських винищувачів наблизилися до кордону Тайваню під час навчань
КНДР провела випробування підводного бойового безпілотника: що стало причиною
КНДР провела випробування підводного бойового безпілотника: що стало причиною
НАТО проведе біля кордонів РФ найбільші у своїй історії авіаційні навчання
НАТО проведе біля кордонів РФ найбільші у своїй історії авіаційні навчання
Переговори між Києвом і Москвою наразі неможливі – Блінкен
Переговори між Києвом і Москвою наразі неможливі – Блінкен

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Макрон під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушив етикет (фото)
21K
У Києві та кількох областях була оголошена тривога через активність авіації на півдні
19K
8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9024
Халатик під колір штор: нова посол у Болгарії роздратувала мережу вбранням (фото, відео)
7907
Росіяни з гелікоптерів накрили вогнем прикордонне місто на Сумщині (фото)
7573
Українці можуть частково оплачувати комунальні послуги: деталі

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Сьогодні, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Сьогодні, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Сьогодні, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Сьогодні, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Сьогодні, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту