Китай почав військові навчання довкола Тайваню. Як відреагували США

Оборонне відомство Тайваню заявило, що над протокою зафіксували 42 китайських літаки

Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників. Про це повідомляє CNN.

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Східне командування китайської армії заявило, що маневри є «серйозним попередженням щодо зіткнення сепаратистських сил Тайваню із зовнішніми силами та необхідними діями для захисту національного суверенітету».

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У рамках навчань планують відпрацьовувати маневри у Тайванській протоці та на північ, південь і схід від острова, із залученням морської і повітряної компоненти.

Невдовзі після оголошення Китаю оборонне відомство невизнаного Тайваню заявило, що над протокою зафіксували 42 китайських літаки, з них 29 перетинали умовну медіанну лінію та заходили у зону ідентифікації ППО.

Рекордний захід у зону ідентифікації ППО Тайваню був у жовтні 2021 року, коли там протягом дня зафіксували 56 літаків.

Китай почав навчання через день після того, як президентка Тайваню Цай Інвень повернулася з 10-денного візиту до США, під час якого вона у тому числі зустрічалася зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

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Пекін неодноразово наполягав, що візиту не має бути, і погрожував «сильними й рішучими заходами», а після нього оголосив додаткові санкції проти осіб з Тайваню і США.

Тим часом, США відреагували на розпочаті Китаєм навчання. Там розглядатимуть відправку військ на Тайвань у разі вторгнення Китаю. І рішення, імовірно, буде позитивним, заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол.

«Якщо Китай вторгнеться на Тайвань, це, безумовно, обговорюватиметься у Конгресі і з американським народом. І якщо американський народ підтримає (відправку військ після вторгнення, — ред.), Конгрес також підтримає це», – наголосив Маккол в інтерв’ю Fox News.

За словами конгресмена, йдеться про «санкціоноване використання військової сили», не оголошення війни, чого Сполучені Штати не робили з часів Другої світової.

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Як повідомлялося, Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень і назвав питання Тайваню «першою червоною лінією», яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.

Нещодавно китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що готується до війни. У березні на щорічному засіданні китайського парламенту і його вищого політичного консультативного органу Сі порушив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах, в одній з яких закликав своїх генералів «наважитися воювати».