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США та Ізраїль хочуть завадити Ірану постачати дрони до Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
США та Ізраїль хочуть завадити Ірану постачати дрони до Росії
США та Ізраїль шукають способи завадити Ірану постачати дрони до Росії
фото ілюстративне

США узгоджують свій підхід із союзниками та партнерами по всьому світу, аби зупинити потік військових технологій з Ірану до РФ

Сполучені Штати вже вели перемовини з Ізраїлем щодо можливостей припинення витоку зброї з Ірану, зокрема постачань до РФ дронів-камікадзе. Про це речник Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив на брифінгу.

«Ми, поза сумнівом, обговорювали з нашими ізраїльськими партнерами загрозу, яку становлять іранські технології БПЛА, а також їх розповсюдження по всьому світу, включно з Росією», – сказав він.

При цьому, Прайс поінформував, що це стало предметом розмов з державними структурами Ізраїлю по лінії як Держдепартаменту, так і Білого дому.

Згідно зі словами представника зовнішньополітичного відомства, Вашингтон застосовує наявні важелі, аби завадити Тегерану реалізовувати схеми постачань озброєнь за кордон. Він нагадав, що США запровадили санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цих оборудок. Крім того, американська сторона продовжує відстежувати цілі для нових санкцій.

Речник Держдепу також наголосив, що Сполучені Штати узгоджують свій підхід із союзниками та партнерами по всьому світу, аби зупинити потік військових технологій з Ірану до Росії, а також інших країн-вигнанців.

Нагадаємо, раніше вищий генерал Ірану Мохаммад Багері заявив про ефективну роботу дронів-камікадзе у війні Росії проти України. Багрі вважає,  що використання іранських свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем у галузі безпілотників.

Варто зауважити, що Іран раніше заперечував постачання безпілотників Росії для використання в Україні, проте в листопаді визнав, що продав зброю Москві до початку вторгнення.

Нагадаємо, Росія планує надати Ірану «передові військові компоненти» в обмін на безпілотники. 

Як повідомлялося, Росія отримала від Ірану нову партію дронів.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників. 

 

Теги: Вашингтон технології військові партії санкції Ізраїль росія

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