Генерал США назвав умову для звільнення Мелітополя

Дорога через Маріуполь і Мелітополь до Криму – це так званий сухопутний міст, який з'єднує півострів із материком

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів, що потрібно для звільнення міста Мелітополь. За його словами, першочерговим пріоритетом є припинення руху російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму. Про це Ходжес сказав у інтерв'ю виданню NV.

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Генерал зауважив, що дорога через Маріуполь і Мелітополь до Криму – це так званий сухопутний міст, який з'єднує півострів із материком.

Тому українські сили повинні мати можливість руйнувати їх, завдати удару по логістиці, транспорту, залізницях, штабах уздовж цього сухопутного мосту, чи то в Мелітополі, чи то в Маріуполі, чи то десь посередині між ними, пояснив генерал.

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За його словами, можливо, спецпідрозділи, партизани чи хтось ще порушить ці ланцюги настільки, що Крим стане ізольованим.

«Це те, що має бути пріоритетом», – наголосив Ходжес.

Раніше Ходжес зазначав, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь.

Генераль також пояснив, як нова військова техніка допоможе Україні боротися з російськими загарбниками.

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Великий пакет допомоги для України від США включатиме додаткову артилерію, боєприпаси та броню, а також бойові броньовані машини Stryker.