Ізраїль ініціював передачу Україні російської зброї, захопленої в Лівані? Посол відповів

За словами Бродського, заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель подавала такий законопроєкт, але його не було ухвалено

Бродський: «Річ не йде про ініціативу Ізраїлю. Є тут якийсь «зіпсований телефон». Хтось щось недозрозумів»

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заперечив інформацію про ізраїльську ініціативу передати Україні захоплену у Лівані ізраїльськими військовими зброю російського виробництва. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Річ не йде про ініціативу Ізраїлю. Є тут якийсь «зіпсований телефон». Хтось щось недозрозумів», – зазначив посол.

За словами Бродського, заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель подавала такий законопроєкт, коли ще була депутаткою, але він не був ухвалений.

«Те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю знаходиться у відповідальності Міністерства оборони. Ніякого такого рішення Міністерство оборони Ізраїлю не прийняло. Якщо розібратися в деталях, то це не більше, ніж приватний законопроєкт, який ніякого продовження не матиме», – наголосив посол Ізраїлю.

Нагадаємо, 21 січня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель. Під час зустрічі посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.

У диппредставництві відзначили, що ця ініціатива є «важливим кроком у визнанні спільних загроз», з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання.

До слова, Ізраїль надіслав до України кілька сотень переносних зарядних станцій EcoFlow, щоб допомогти українцям легше перенести зиму та впоратися з проблемами з електрикою. Про це повідомляє пресслужба посольства Ізраїлю в Україні.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США «неофіційно» повідомив Конгрес про намір продати Ізраїлю зброю на суму $8 млрд. Ймовірно, що це буде останній продаж зброї Ізраїлю, який схвалить адміністрація Байдена. У повідомленні йдеться, що угода сталась на тлі заяв прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його прихильників про те, що Байден наклав «мовне ембарго на зброю» для Ізраїлю.