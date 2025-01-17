Нетаньягу має намір поновити війну з ХАМАСом після перемир'я – Washington Post

Нетаньягу обіцяє своїм ультраправим союзникам, що війна може відновитися після першого, 42-денного етапу перемир'я

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, щоб зберегти урядову коаліцію від розколу, обіцяв своїм ультраправим партнерам, що війна в Секторі Гази може відновитись. Про це пише газета Washington Post з посиланням на інформовані джерела.

Після повідомлень про погодження угоди про припинення вогню в Секторі Гази з ХАМАСом Нетаньягу зазнав жорсткої критики з боку двох ключових союзників – міністра фінансів Бецалеля Смотрича та міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра, які пригрозили вийти з уряду.

«За зачиненими дверима Нетаньягу обіцяє своїм ультраправим союзникам, що війна може відновитися після першого, 42-денного етапу перемир'я», – повідомили газеті джерела.

Сторони конфлікту в палестинському Секторі Гази – Ізраїль та ХАМАС – за посередництва Катару, Єгипту та США домовилися про припинення вогню на 42 дні та оголосили про прагнення остаточного завершення бойових дій.

Нагадаємо, офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАС у Досі підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників.

Пресслужба Білого дому раніше повідомила, що Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню та угоди щодо заручників після багатьох місяців інтенсивної дипломатії США разом з Єгиптом і Катаром.