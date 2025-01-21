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Ізраїль запропонував передавати Україні захоплену ЦАХАЛом зброю, яка виробляється у РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ізраїль запропонував передавати Україні захоплену ЦАХАЛом зброю, яка виробляється у РФ
Зустріч посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука із заступницею міністра закордонних справ Шаррен Хаскель
фото: посольство України в Ізраїлі

Офіційний Тель-Авів має намір передати Україні зброю, однак лише російського виробництва, яку вдалося захопити під час війни з терористами

Ізраїльська сторона запропонувала передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю. Як повідомило українське посольство, про це стало відомо під час зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука із заступницею міністра закордонних справ Шаррен Хаскель сьогодні, 21 січня. 

«Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання», – зазначили у посольстві.

Корнійчук і Хаскель обговорили також актуальні спільні виклики для обох країн, зокрема, військову співпрацю Ірану та Росії, яка становить загрозу національній безпеці як України, так і Ізраїлю. 

Мова йшла про активізацію двосторонніх контактів на високому та найвищому рівні, а також двосторонню співпрацю у економічній, консульській та гуманітарній сферах. 

Нагадаємо, Ізраїль надіслав до України кілька сотень переносних зарядних станцій EcoFlow, щоб допомогти українцям легше перенести зиму та впоратися з проблемами з електрикою. Про це повідомляє пресслужба посольства Ізраїлю в Україні.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США «неофіційно» повідомив Конгрес про намір продати Ізраїлю зброю на суму $8 млрд. Ймовірно, що це буде останній продаж зброї Ізраїлю, який схвалить адміністрація Байдена. У повідомленні йдеться, що угода сталась на тлі заяв прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його прихильників про те, що Байден наклав «мовне ембарго на зброю» для Ізраїлю.

 

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Теги: росія зброя Ізраїль посольство Україна

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