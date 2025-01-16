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Ізраїль передав Україні кілька сотень зарядних станцій (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ізраїль передав Україні кілька сотень зарядних станцій (фото)
Енергостанції буде передано українським родинам
фото: Посольство Ізраїлю в Україні

Ізраїль утримується від надання Україні військової допомоги

Ізраїль надіслав до України кілька сотень переносних зарядних станцій EcoFlow, щоб допомогти українцям легше перенести зиму та впоратися з проблемами з електрикою. Про це повідомляє пресслужба посольства Ізраїлю в Україні.

Зазначається, що посольство Ізраїлю в Києві та Центр міжнародного співробітництва МЗС Ізраїлю передадуть переносні станції родинам, які їх потребують, у різних регіонах України.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набуде чинності 19 січня.

Раніше стало відомо, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

Трохи згодом з'явилася інформація, що кабінет міністрів премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу не збиратиметься, щоб затвердити угоду про припинення вогню в Газі, доки ХАМАС «порушує домовленості».  В Офісі премʼєра зазначають, що бойовики ХАМАС створюють «кризу в останні хвилини», тому міністри не затвердять угоду, допоки не отримають підтвердження, що угруповання прийняло всі її елементи.

Високопосадовець ХАМАС Іззат аль-Рішек спростував звинувачення в тому, що угруповання відмовилося від деяких деталей угоди, і заявив, що воно зобовʼязується дотримуватися її.

До слова, ізраїльські військові ліквідували двох командирів ХАМАСу, які керували нападом на країну із Сектора Газа 7 жовтня 2023 року. Зазначається, що військові завдали удару та ліквідували терориста Фехмі Салмі, командира роти «Нухба» в батальйоні ХАМАС «Зейту», який діяв під час удару з будівлі, що раніше слугувала школою «Аль-Фалах».

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Теги: електроенергія енергетика посол Ізраїль

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