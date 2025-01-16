Ізраїль передав Україні кілька сотень зарядних станцій (фото)

Ізраїль утримується від надання Україні військової допомоги

Ізраїль надіслав до України кілька сотень переносних зарядних станцій EcoFlow, щоб допомогти українцям легше перенести зиму та впоратися з проблемами з електрикою. Про це повідомляє пресслужба посольства Ізраїлю в Україні.

Зазначається, що посольство Ізраїлю в Києві та Центр міжнародного співробітництва МЗС Ізраїлю передадуть переносні станції родинам, які їх потребують, у різних регіонах України.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набуде чинності 19 січня.

Раніше стало відомо, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

Трохи згодом з'явилася інформація, що кабінет міністрів премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу не збиратиметься, щоб затвердити угоду про припинення вогню в Газі, доки ХАМАС «порушує домовленості». В Офісі премʼєра зазначають, що бойовики ХАМАС створюють «кризу в останні хвилини», тому міністри не затвердять угоду, допоки не отримають підтвердження, що угруповання прийняло всі її елементи.

Високопосадовець ХАМАС Іззат аль-Рішек спростував звинувачення в тому, що угруповання відмовилося від деяких деталей угоди, і заявив, що воно зобовʼязується дотримуватися її.

До слова, ізраїльські військові ліквідували двох командирів ХАМАСу, які керували нападом на країну із Сектора Газа 7 жовтня 2023 року. Зазначається, що військові завдали удару та ліквідували терориста Фехмі Салмі, командира роти «Нухба» в батальйоні ХАМАС «Зейту», який діяв під час удару з будівлі, що раніше слугувала школою «Аль-Фалах».