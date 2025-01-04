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США планують продати Ізраїлю зброю на суму $8 млрд, – Axios

Іванна Гончар
glavcom.ua
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США планують продати Ізраїлю зброю на суму $8 млрд, – Axios
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
фото: Andrew Harnik/Getty Images

 Угода включає боєприпаси для винищувачів, гелікоптерів та артилерійські снаряди

Державний департамент «неофіційно» повідомив Конгрес про намір продати Ізраїлю зброю на суму $8 млрд. Ймовірно, що це буде останній продаж зброї Ізраїлю, який схвалить адміністрація Байдена. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на обізнані джерела.

У повідомленні йдеться, що угода сталась на тлі заяв прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його прихильників про те, що Байден наклав «мовне ембарго на зброю» для Ізраїлю.

Деякі демократи підштовхували адміністрацію до того, щоб продаж зброї Ізраїлю обумовлювався тим, як Ізраїль веде військові дії та гуманітарною ситуацією в Газі, але Байден відмовився це зробити.

Згідно з даними джерел, угода є довгостроковою.

Частина боєприпасів може бути доставлена зі складів США, але більшість виробництва та доставки займе один або більше років.

Також джерела повідомили, що угода зі зброєю, яка потребує схвалення комітетів з міжнародних відносин Палати представників і Сенату, включає:

  • ракети AIM-120C-8 AMRAAM «повітря-повітря» для винищувачів, щоб захищатися від загроз із повітря, включаючи дрони;
  •  артилерійські снаряди калібру 155 мм і ракети Hellfire AGM-114 для ударних гелікоптерів;
  • керовані авіаційні бомби малого діаметру, комплекти JDAM для перетворення некерованих бомб у високоточні, бойові частини вагою 500 фунтів і запали для бомб.

Нагадаємо, що учасниця агентурної групи ФСБ, яка наводила російські удари на пункти базування оборонців Харкова, отримала 10 років тюрми.

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Теги: зброя США Ізраїль

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