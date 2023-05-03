Ізраїль вдарив по Сектору Гази у відповідь на ракетну атаку
Напередодні з Сектора Гази було випущено приблизно 25 ракет по території Ізраїлю
У ніч на 3 травня авіація Ізраїлю завдала ударів по Сектору Гази у відповідь на нещодавній ракетний обстріл. Про це повідомляє CNN.
«Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ завдає ударів по Сектору Гази», – пише видання з посиланням на ізраїльських військових.
Напередодні, 2 травня, із Сектора Гази було випущено приблизно 25 ракет по території Ізраїлю, повідомляв The Jerusalem Post. Дві з них поцілили в місто Сдерот, а чотири були перехоплені. Ще 16 ракет упали на відкритому просторі. Унаслідок цієї атаки постраждали щонайменше семеро людей.
Нагадаємо, що армія оборони Ізраїлю атакувала Сектор Гази 6 квітня. ЦАХАЛ завдав авіаударів по двох тунелях терористів і двох об'єктах із виробництва зброї, що належать терористичній організації «ХАМАС».
Як повідомлялося 9 квітня, Ізраїль завдавав ударів по Сирії у відповідь на ракетну атаку – 8 квітня з сирійської території по Ізраїлю було запущено три ракети.
Крім того, 6 квітня Ліван випустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет.
Також ми писали, що Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові.
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