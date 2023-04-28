Окупанти обстріляли Херсонщину: під завалами виявили тіло загиблої

У п’ятницю, 28 квітня, під обстрілом опинилося селище Білозерка

Ворожі снаряди пошкодили лікарню і кілька житлових будинків

Російські загарбники, як і минулої доби, продовжили бити по звільненій частині Херсонської області.

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У п’ятницю, 28 квітня, під обстрілом опинилося селище Білозерка, внаслідок цього загинула одна людина, а ще троє отримали поранення, повідомила Херсонська ОВА в Telegram.

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Як зазначається, агресор ударив по території місцевої лікарні, внаслідок чого в одному з відділень повилітали вікна. Також було пошкоджено кілька приватних житлових будинків, на місцях влучань снарядів РФ здійнявся вогонь.

«На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі. Ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували», – уточнили в ОВА.

Додамо, російські загарбники обстріляли Антонівський міст біля Херсона. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранений. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, українські сили, що базуються на західному березі Дніпра, часто здійснюють рейди на східний берег біля міста Херсона, щоб спробувати витіснити російські війська.