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Переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна, Україна повернула із полону 44 захисника. Головне за 26 квітня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна, Україна повернула із полону 44 захисника. Головне за 26 квітня
фото з відкритих джерел

Під час переговорів сьогодні, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський та голова Китаю Сі Цзіньпін обмінялися думками щодо «мирного плану» КНР та формули миру.

Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном,як українські активісти воюють у Відні, Україна повернула із російського полону 44 захисники,росіяни накрили вогнем Антонівський міст біля Херсона.Ці та інші події 26 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це глава держави написав у Twitter.

«У мене була довга та змістовна телефонна розмова з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Вважаю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в Китаї дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин», – йдеться в повідомленні.

Вони виганяють Райффайзен Банк з Росії. Як українські активісти воюють у Відні

Австрія залишається однією з країн з нейтральною позицією щодо війни в України. З одного боку, ця країна прийняла близько 90 тисяч українських біженців після повномасштабного вторгнення. З іншого – проросійські та праворадикальні партії в Австрії стають все більш популярними. Зокрема скандальна комуністична партія, депутат якої вихваляв білоруського диктатора Олександр Лукашенка, днями лідирувала на місцевих виборах у Зальцбурзі.

Україна повернула із російського полону 44 захисники 

Сьогодні, 26 квітня, Україна повернула на Батьківщину з російського полону 44 захисники. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.«Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини», – написав він

Начальники військових штабів країн НАТО проведуть засідання щодо війни в Україні

Найвищий військовий орган НАТО й Військовий комітет зберуться на засідання в Брюсселі вже 10 травня. Головна тема обговорення – війна на території України. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Як відібрати Корецький монастир у Московської церкви: відповідь СБУ

Народна депутатка Соломія Бобровська звернулася до Служби безпеки України щодо Корецького монастиря на Рівненщині, який перебуває під прямим управлінням РПЦ в Москві. Про це нардепка написала у Fаcebook.

Росіяни накрили вогнем Антонівський міст біля Херсона, є жертви

Сьогодні, 26 квітня, російські загарбники обстріляли Антонівський міст біля Херсона. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранений. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.«Російські війська, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл району Антонівського мосту біля Херсона», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 427-ма доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних, 31 авіаційного удару та здійснив близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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