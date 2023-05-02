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ЗСУ 1 травня вдарили по важливих об'єктах окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ 1 травня вдарили по важливих об'єктах окупантів
фото: Генштаб

Силами ППО було збито ворожий розвідувальний  БпЛА типу «Орлан-10»

Українські захисники протягом 1 травня завдали нищівних ударів по позиціях окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні станом на ранок, 2 травня.

Як зазначається, авіація Сил оборони знищила три російських зенітно-ракетних комплекси та завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника.  Також силами ППО збито ворожий розвідувальний  БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, шість районів зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та один склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Як повідомлялося, російські загарбники змінили тактику застосування ракет проти України. Зараз вони б’ють по цивільних. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру. 

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Теги: росія авіація Генштаб 2 травня озброєння населення контрнаступ

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