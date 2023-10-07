Атака на Ізраїль: понад 20 загиблих та пів тисячі постраждалих

Вогнеборці гасять пожежу після ракетного обстрілу Ашкелона на півдні Ізраїлю

Ізраїльське міністерство охорони здоров'я очікує на зростання кількості жертв

В Ізраїлі через масовані атаки терористичної організації ХАМАС загинуло щонайменше 22 людини. Понад пів тисячі осіб госпіталізовано. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, пише The Times of Israel.

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За даними ізраїльського МОЗ, 545 осіб були госпіталізовані з початку масованої атаки ХАМАСу, яку терористи здійснили сьогодні вранці приблизно о 6:30.

Служба екстреної допомоги «Маген Давид Адом» повідомила, що щонайменше 22 людини загинули. Очікується, що кількість жертв зросте.

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Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

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До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.