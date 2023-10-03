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У Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів – ЗМІ
У мережі опублікували ймовірне фото військового
фото: Страна.ua

Правоохоронці підтвердили загибель двох військовослужбовців і затримання стрілка

У Києві військовослужбовець Збройних сил України застрелив двох інших військових. Подія сталася на вулиці Лаврська. Про це пише ТСН.ua з посиланням на підтверджену інформацію від поліції.

Як зазначається, правоохоронці підтвердили загибель двох військовослужбовців і затримання стрілка.

Відомо, що чоловік вчинив розстріл військовослужбовців з власної автоматичної зброї. Після скоєного чоловік разом зі зброєю втік з місця події, але був затриманий правоохоронцями.

«Військовослужбовця, який вчинив стрілянину, затримано. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частина 2. Зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі», – повідомили сайту ТСН.ua у поліції Києва.

Наразі триває розслідування. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Поки невідома причина конфлікту, яка призвела до трагедії.

В Мережі опублікували ймовірне фото військового, який застрелив своїх побратимів. За даними ЗМІ, між ними виник конфлікт, під час якого один із військових зі свого табельного автомата розстріляв обох побратимів. Вони померли на місці події.

Раніше повідомлялося, що на Волині військовий застрелив двох солдат – батька та сина.

Теги: розслідування чоловік солдат конфлікт Київ військові стрілянина

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