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Глава МЗС Польщі пояснив, чому проігнорував зустріч міністрів ЄС у Києві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава МЗС Польщі пояснив, чому проігнорував зустріч міністрів ЄС у Києві
Зустріч Ради міністрів ЄС у Києві польський дипломат назвав важливою, але додав, що його відсутність на зустрічі є вираженням спаду польсько-українських відносин.
фото: MSZ

Збігнєв Рау: «Ми маємо період спаду щодо відносин між Польщею та Україною»

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау пояснив, що відмовився приїжджати в Україну на Раду міністрів ЄС  через спад польсько-українських відносин. Також дипломат аргументував своє рішення поганим станом здоров'я. Про це Збігнєв розповів в ефірі Polsat News.

Глава дипломатичного відомства заявив, що Польща та Україна мають спільний інтерес – обидві країни прагнуть зупинити російський імперіалізм.

Зустріч Ради міністрів ЄС у Києві польський дипломат назвав важливою, але додав, що його відсутність на зустрічі є вираженням спаду польсько-українських відносин.

«Є багато причин, зокрема, і стан здоров'я. Але насамперед це пов'язано з тим, що у політиці, зокрема двосторонній політиці, між країнами, ми маємо період спаду щодо відносин між Польщею та Україною. Ми входимо в період спаду, і моя відсутність є частково висловленням цього», – заявив Рау.

Крім того, дипломат наголосив, що критика президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН на адресу Польщі похитнула довіру польського суспільства до нинішньої політики українського уряду.

«Інцидент із перенесенням секторальної суперечки на міжнародний форум, ще й так, як це сталося – на засідання Генеральної Асамблеї ООН, призвів до того, що довіра нашого суспільства до нинішньої політики українського уряду щодо Польщі похитнулася», – сказав Рау.

Раніше повідомлялося, що польська делегація не приїхала на збройовий форум у Києві.

Також посол України в Польщі розповів, чи вплине зернова суперечка на відносини Києва та Варшави.

Як відомо, 15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії. Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

Лідер Польщі заявив, що вважає правильним рішення про введення заборони на продаж українського зерна й іншої продукції в його країні. Однак, за словами Дуди, необхідно зробити все можливе, аби транзит українського зерна був якомога більшим.

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Теги: Польща зерно посол Україна конфлікт

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