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Як Путін хоче використати арешт американського журналіста: версія ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Як Путін хоче використати арешт американського журналіста: версія ISW
Путін особисто погодив арешт американського журналіста за звинуваченням у шпигунстві
фото з відкритих джерел

Путін сподівається отримати поступки від США

Кремль намагатиметься використати арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, щоб отримати поступки з боку Сполучених Штатів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Є дані, що президент Росії Володимир Путін особисто погодив арешт американського журналіста за звинуваченням у шпигунстві до того, як Федеральна служба безпеки Росії 30 березня заарештувала Гершковича в Єкатеринбурзі Свердловської області нібито за збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність російського військово-промислового комплексу.

«Повідомлення про особисту участь Путіна в першому арешті американського журналіста з часів холодної війни може вказувати на те, що Кремль розглядав арешт як прораховану ескалацію, яку він намагатиметься використати як важіль для отримання поступок від Сполучених Штатів. ISW оцінює, що Кремль може використовувати привід загроз оборонно-промисловій базі Росії для виправдання репресій і подальшого приховування діяльності російських оборонно-промислових підприємств», – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, 2 квітня, Держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і закликав Москву негайно звільнити журналіста Евана Гершковича.

До цього американські медіа вимагали звільнення журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого раніше затримали у Росії.

Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, повідомив, що Путін особисто схвалив арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого російська влада звинувачує у шпигунстві. 

Теги: росія США путін арешт журналіст

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