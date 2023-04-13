Путін особисто схвалив арешт американського журналіста – ЗМІ

У РФ зростає кількість прихильників жорсткої лінії, які наполягають на поглибленні конфронтації зі США

Президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого російська влада звинувачує у шпигунстві. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

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«Схвалення цього кроку російським президентом відображає зростання кремлівських прихильників жорсткої лінії, які наполягають на поглибленні конфронтації з Вашингтоном, вважаючи її незворотною, сказали ці люди на умовах анонімності», - пише агентство.

Затримання та подальший арешт репортера в Єкатеринбурзі наприкінці березня викликали різку критику з боку США та їхніх союзників, а також журналістської спільноти. Офіційні особи в Росії заявляли, що дії Гершковича не мали нічого спільного з журналістикою, а затриманий він був нібито на місці злочину.

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У міру того, як війна в Україні затягується, Кремль все частіше намагається подати її як екзистенційну боротьбу проти НАТО, яке нібито прагне знищити Росію. Такі кроки, як ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, лише посилили відчуття російського керівництва, що у конфлікті, який, як очікують у Кремлі, триватиме роками, відступати нікуди, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, 2 квітня, Держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і закликав Москву негайно звільнити журналіста Евана Гершковича.

До цього американські медіа вимагали звільнення журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого раніше затримали у Росії.