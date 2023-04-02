Блінкен зателефонував Лаврову: про що говорили

Дипломати спілкувалися вперше з липня минулого року

Держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і закликав Москву негайно звільнити журналіста Евана Гершковича. Про це повідомляє сайт Держдепу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів передав серйозне занепокоєння Вашингтона «у зв'язку з неприйнятним затриманням Росією громадянина США, журналіста».

«Сьогодні я розмовляв з міністром Сергієм Лавровим, щоб висловити нашу серйозну стурбованість неприйнятним затриманням Росією громадянина США, журналіста. Я закликав до звільнення його та незаконно затриманого громадянина США Пола Уілана», – написав держсекретар США у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Лавров та Блінкен обговорили «важливість створення умов, що дозволяють дипломатичним місіям виконувати свою роботу».

Тим часом, пропагандистське російське ЗМІ «ТАСС» пише, що Лавров звернув увагу Блінкена на необхідність поважати рішення російської влади щодо Гершковича, якого затримали на гарячому.

Відомо, що Блінкен та Лавров спілкувалися вперше з липня минулого року.

Нагадаємо, американські медіа вимагають звільнення журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого раніше затримали у Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше батька Маші Москальової, яка у квітні 2022 року намалювала антивоєнний малюнок, засудили на два роки в'язниці за «дискредитацію» армії РФ.