Американського журналіста затримали у Росії за підозру у «шпіонажі»

Журналіст Еван Гершкович хотів дізнатися ставлення російського суспільства до ПВК Вагнера

Американські медіа вимагають звільнення журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого раніше затримали у Росії. Про це йдеться у зверненні американських ЗМІ до представника посольства РФ у США.

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Що сталося

У четвер, 30 березня, ФСБ Росії заявила про затримання кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича. Журналіста підозрюють у шпіонажі «на користь американського уряду». За версією ФСБ, журналіст, «виконуючи завдання американської сторони», нібито збирав інформацію, яка є державною таємницею, про діяльність «одного з підприємств російського військово-промислового комплексу». Також зазначають, що Гершковича було нібито затримано «під час збирання секретних даних». Тепер журналісту загрожує від 10 до 20 років ув'язнення. Про це повідомляє «Медуза».

Раніше власник російського телеграм-каналу «Гусарська бравада» Ярослав Ширшиков заявив про те, що декілька тижнів тому він давав інтерв'ю Евану Гершковичу. За його словами, журналіста The Wall Street Journal цікавило ставлення російського суспільства до ПВК Вагнера.

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За даними ще одного російського медіа «Вечірні відомості», журналіста завели у мікроавтобус силовики у цивільному одязі. На голові Евана Ширшикова був натягнений светр, тому не було видно обличчя.

Реакція Росії

Прессекретар президента Росії Володимир Пєсков, коментуючи затримання журналіста, заявив, що йому немає чого додати до заяви ФСБ.

«Єдине, що можу сказати, що, наскільки нам відомо, його спіймали на гарячому», – заявив Пєсков.

На уточнювальне запитання, чи стосується затримання вже опублікованого матеріалу, чи того, що готується, пресекретар відповів, що не знає подробиць.

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Реакція США

Президент США Джо Байден закликав Росію відпустити журналіста. «Відпустіть його», – прокоментував Байден. Також він додав, що поки не планує висилати російських послів у США.

Реакція американських ЗМІ

The Wall Street Journal заявив, що категорично заперечує рішення ФСБ та вимагає негайного звільнення Евана Гершковича.

«The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого довіреного та відданого репортера Евана Гершковича», – йдеться у повідомлення.

Своєю чергою пізніше американські медіа опублікували звернення до посла Росії у США. У зверненні ЗМІ висловлюють стурбованість стосовно затримання журналіста Евана Гершковича. Також у повідомленні йдеться про те, що Гершкович проживає у Москві протягом кількох років, є акредитованим журналістом у МЗС Росії та працює на московське бюро The Wall Street Journal.

«Гершкович – журналіст, а не шпигун, і його треба звільнити негайно і без жодних умов», – йдеться у зверненні.

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Крім того, представники медіа у зверненні заявляють, що затримання Гершковича свідчить про ескалацію дій уряду РФ проти преси.

Нагадаємо, що раніше батька Маші Москальової, яка у квітні 2022 року намалювала антивоєнний малюнок, засудили на два роки в'язниці за «дискредитацію» армії РФ.