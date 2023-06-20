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Підрив Каховської дамби. ВООЗ запросила у Росії доступ на окуповану територію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив Каховської дамби. ВООЗ запросила у Росії доступ на окуповану територію
Тимчасово окупована Нова Каховка після підриву Каховської ГЕС
фото: AFP

ВООЗ уже понад півроку веде переговори з Росією, щоб потрапити на окуповані території України

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) звернулася до Росії із проханням допустити гуманітарних працівників на окуповану територію, яка постраждала внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС. Про це повідомив директор європейського офісу ВООЗ Ханс Клюґе, передає Politico.

Клюґе зазначив, що ВООЗ надає допомогу затопленим територіям України, спрямовуючи людей та обладнання. Зокрема, було мобілізовано близько 300 медичних працівників ВООЗ, а також аптечки для надання допомоги приблизно 16 тисячам людей. Крім того, в Україну надіслано 20 тисяч наборів лабораторних тестів на холеру.

Водночас організація також занепокоєна ситуацією на території, яку окупує Росія та до якої немає доступу.

Клюґе повідомив, що ВООЗ уже понад півроку веде переговори з Росією, щоб потрапити на окуповані території Донецької, Луганської та інших областей, де люди також стикаються з нестачею ліків.

Раніше про недопуск на лівобережжя заявили в ООН.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Станом на вечір 18 червня через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС загинули вже 17 осіб. Із них 13 – унаслідок утоплення, ще четверо отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Зниклими безвісти вважається 31 людина.

До слова, за даними The New York Times, підрив росіянами підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС. 

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Теги: ВООЗ війна росія окупанти Україна Каховська ГЕС

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