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Радник голови Офісу президента оцінив ядерні погрози Лукашенка

Діана Гасюк
glavcom.ua
Радник голови Офісу президента оцінив ядерні погрози Лукашенка
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк
фото з відкритих джерел

Лукашенко не розуміє можливостей ядерної зброї, тому намагається залякати світ своїми заявами

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко не є суб'єктом війни в України. Його ядерні погрози – лише анекдотичні заяви.
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю «24 каналу».

«Лукашенко не є сьогодні суб'єктом не те що глобальної політики, він навіть не є суб'єктом війни в Україні. Лукашенко є дивним «братом-близнюком» Медведєва, які мають виконувати функцію «клоунського ВІП-агітаційного потягу». Не більше, але й не менше», - сказав Подоляк.

Він додав, що Лукашенко не розуміє можливостей ядерної зброї, тому намагається залякати світ своїми заявами. Радник голови ОП назвав ядерні погрози білоруського диктатора «анекдотичними заявами».

На думку Подоляка, мета Лукашенка - дати можливість Росії нібито впливати на загальний хід війни.

«Тобто щоб інформаційне поле було забито ще чимось, крім негативу щодо Росії. Лукашенко бравує й хоче залякати», - заявив радник голови ОП.

«Лукашенко перебуває в афективному стані, але не в такому як Росія. Бо Лукашенко абсолютно свідомий, щойно падає російський режим, то в нього будуть суттєві проблеми на вулицях Білорусі, які не були до кінця проговорені під час подій літа – осені 2020 року», – запевнив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента вважає, що самопроголошений президент Білорусі боїться, тому й продовжує грати в цю гру – будь-яким шляхом зупинимо Україну в процесі контрнаступу.

«Єдина місія Лукашенка, як і будь-якого, хто перебуває в ареалі інтересів Росії, – за будь-яку ціну зупинити контрнаступ на полі бою та максимальну підтримку України партнерами з військової точки зору», – сказав Михайло Подоляк.

Раніше повідомлялося, що домовленість між Росією і Білоруссю про переміщення тактичної ядерної зброї на територію Білорусі вказує на те, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко поступається все більшим контролем над країною на користь Кремля. 

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Теги: росія Олександр Лукашенко ядерна зброя Михайло Подоляк

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