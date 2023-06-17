Радник голови Офісу президента оцінив ядерні погрози Лукашенка

Лукашенко не розуміє можливостей ядерної зброї, тому намагається залякати світ своїми заявами

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко не є суб'єктом війни в України. Його ядерні погрози – лише анекдотичні заяви.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю «24 каналу».

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«Лукашенко не є сьогодні суб'єктом не те що глобальної політики, він навіть не є суб'єктом війни в Україні. Лукашенко є дивним «братом-близнюком» Медведєва, які мають виконувати функцію «клоунського ВІП-агітаційного потягу». Не більше, але й не менше», - сказав Подоляк.

Він додав, що Лукашенко не розуміє можливостей ядерної зброї, тому намагається залякати світ своїми заявами. Радник голови ОП назвав ядерні погрози білоруського диктатора «анекдотичними заявами».

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На думку Подоляка, мета Лукашенка - дати можливість Росії нібито впливати на загальний хід війни.

«Тобто щоб інформаційне поле було забито ще чимось, крім негативу щодо Росії. Лукашенко бравує й хоче залякати», - заявив радник голови ОП.

«Лукашенко перебуває в афективному стані, але не в такому як Росія. Бо Лукашенко абсолютно свідомий, щойно падає російський режим, то в нього будуть суттєві проблеми на вулицях Білорусі, які не були до кінця проговорені під час подій літа – осені 2020 року», – запевнив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента вважає, що самопроголошений президент Білорусі боїться, тому й продовжує грати в цю гру – будь-яким шляхом зупинимо Україну в процесі контрнаступу.

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«Єдина місія Лукашенка, як і будь-якого, хто перебуває в ареалі інтересів Росії, – за будь-яку ціну зупинити контрнаступ на полі бою та максимальну підтримку України партнерами з військової точки зору», – сказав Михайло Подоляк.

Раніше повідомлялося, що домовленість між Росією і Білоруссю про переміщення тактичної ядерної зброї на територію Білорусі вказує на те, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко поступається все більшим контролем над країною на користь Кремля.