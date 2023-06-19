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Навіщо Росія стріляла в африканських миротворців

glavcom.ua
Путін вкотре продемонстрував перевагу західної зброї над російською
фото з відкритих джерел

Переговори з Путіним (а тим паче задоволення його вимог) безперспективні

Росія вже не тільки обстрілює представників останніх більш-менш дружніх до неї країн, а ще й при цьому звинувачує українців у нібито провокації. Навіщо?

Це питання цікавило багатьох 16 червня під час візиту до Києва лідерів африканських країн. Адже МО РФ доповіло, що того дня все ж «завдало успішного удару по центру ухвалення рішень ЗСУ».

Навіщо Росія стріляла в африканських миротворців фото 1

Шукати якесь раціональне пояснення тому, що робить Путін, не варто. До його слів і вчинків не треба ставитися, виходячи з логіки нормальної людини. Він вже давно живе поза цією рамкою.

Але спробуємо пояснити. Впливу на бойові дії в Україні в нього вже немає. Порядок денний диктують Сили оборони України, санкції та ізоляція. Путін втратив не тільки стратегічну, а тактичну ініціативу. Тому подібні обстріли дають йому відчуття, що він таким чином контролює ситуацію на лінії світового фронту, який для нього починається зі спальних районів українських міст.

І подібні ракетні обстріли разом з іншим (наприклад, ставкою на перемогу Трампа) розраховані на те, аби підготувати ґрунт для переговорного результату – «з урахуванням нових територіальних реалій».

Решта для Путіна – лише емоції, витратний матеріал для досягнення цього результату: від мирних українців – до президентів інших країн. Від випалювання вогнем «нових регіонів» – до їх затоплення. Від захоплення в заручники Запорізької АЕС до заяв про завдання превентивного ядерного удару по «умовній Познані».

Переговори з Путіним (а тим паче задоволення його вимог) безперспективні. Адже далі доведеться платити значно більше. Зупинити терориста можуть тільки кайдани.

Ситуація з обстрілом глав африканських країн скандальна ще й тим, що вони, на відміну від західних, прибули саме із місією замирення, а не заради підтримки України. Далі вони прямували до Путіна. Але й це його не зупинило від чергового виверження ракетами.

Є ще одна версія обстрілів Києва під час візиту африканської делегації. Зважаючи на загальне просідання на світовому ринку озброєнь, таким чином Москва намагалася прорекламувати російські «аналоговнет». Адже саме на тлі цих обстрілів і прозвучала заява Путіна про нібито знищення в Україні «одразу п’яти американських систем ППО Patriot».

Вийшло навпаки, і Путін вкотре продемонстрував перевагу західної зброї над російською. Нагадаємо, «поклацати як горіхи» Patriot Путін обіцяв ще до їхньої появи в Україні. І через свою «пацанську» обіцянку він їх «клацає» у кількостях, значно більших не лише тих, що є в наявності в Україні, а й навіть у зведеннях Конашенкова (той брехав лише про дві).

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Теги: росія пропаганда путін

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