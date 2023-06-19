Росіяни підтягують сили та здійснюють активний наступ на двох напрямках – Міноборони

Окупанти не залишають своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей

На сході країни зараз складна ситуація. Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в ЗСУ ініціативу. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграм-каналі.

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«Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої», – зазначає вона.

Також Маляр наголосила, що окупанти не залишають своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. «Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись», – резюмувала заступниця міністра.

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До відома, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив звільнення населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.

Триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу.