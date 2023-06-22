ЗСУ знайшли пояснювальні записки окупантів, які відмовляються виконувати накази РФ

Російські солдати пояснюють відмову наступати відсутністю бойового досвіду, моральною і психічною нестійкістю

Українські військові на Запорізькому напрямку виявили датовані січнем пояснювальні записки російських солдатів, в яких ті пояснюють, чому відмовилися виконати наказ про наступ. Документи є в розпорядженні Радіо Свобода.

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Заяви виявили на деокупованих територіях у межах нинішнього наступу українських військ фото: Радіо Свобода

Заяви датовані 18 січня 2023 року. Їх виявили на деокупованих територіях у межах нинішнього наступу українських військ.

Свої дії російські солдати пояснюють відсутністю бойового досвіду, моральною і психічною нестійкістю і кажуть, що вважають наступ «дорогою в останню путь».

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У травні 2022 року Служба безпеки України повідомляла, що 58-а російська армія, яка вважалася елітною, була «вщент розбита» на півдні України.

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До слова, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин визнав успішний контрнаступ ЗСУ та сумно повідомив, що росіяни втрачають одне за одним окуповані населені пункти.