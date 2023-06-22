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ЗСУ знайшли пояснювальні записки окупантів, які відмовляються виконувати накази РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ знайшли пояснювальні записки окупантів, які відмовляються виконувати накази РФ
Російські військові відмовилися виконати наказ про наступ
фото з відкритих джерел

Російські солдати пояснюють відмову наступати відсутністю бойового досвіду, моральною і психічною нестійкістю

Українські військові на Запорізькому напрямку виявили датовані січнем пояснювальні записки російських солдатів, в яких ті пояснюють, чому відмовилися виконати наказ про наступ. Документи є в розпорядженні Радіо Свобода.

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Заяви виявили на деокупованих територіях у межах нинішнього наступу українських військ
фото: Радіо Свобода

Заяви датовані 18 січня 2023 року. Їх виявили на деокупованих територіях у межах нинішнього наступу українських військ.

Свої дії російські солдати пояснюють відсутністю бойового досвіду, моральною і психічною нестійкістю і кажуть, що вважають наступ «дорогою в останню путь».

У травні 2022 року Служба безпеки України повідомляла, що 58-а російська армія, яка вважалася елітною, була «вщент розбита» на півдні України.

Нагадаємо, влада країни-агресора створює новий механізм, який легалізує можливість умовного «звільнення» більшості ув'язнених з колоній в обмін на їхню участь у війні проти України,  – мобілізації чи укладання контрактів з міноборони РФ. 

Держдума Росії прийняла у двох читаннях два законопроекти, які регламентують заклик на військову службу ув'язнених і звільняють від кримінальної відповідальності у справах невеликої та середньої тяжкості російських військових, що воюють.

До слова, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин визнав успішний контрнаступ ЗСУ та сумно повідомив, що росіяни втрачають одне за одним окуповані населені пункти.

Теги: росіяни війна Запорізька область військові

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