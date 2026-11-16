Трамп вважає, що російський диктатор поступово пом’якшує свою позицію щодо України

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков погодився з американським лідером Дональдом Трампом у тому, що РФ в Україні нібито «діє м'яко». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Є куди жорсткіше», – сказав цинічно речник Кремля.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін поступово пом’якшує свою позицію щодо України. За словами американського лідера, очільник Кремля міг би займати значно жорсткішу позицію, однак натомість відступає від своїх вимог.

«Путін трохи пом’якшує свою позицію щодо України. Він міг би бути набагато жорсткішим. Чесно кажучи, він відступає», – сказав президент США. Водночас Трамп не уточнив, які саме поступки, на його думку, зробила Москва та від яких вимог Путін нібито відступає.

До слова, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що після завершення тристороннього саміту за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна має відбутися окрема двостороння зустріч російського й американського лідерів. За його словами, підготовку до переговорів уже обговорювали в загальних рисах, а зараз узгоджують час і місце.