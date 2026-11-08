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Росія вперше за 30 років повезе метал через Арктику: українські атаки змінили логістику

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія вперше за 30 років повезе метал через Арктику: українські атаки змінили логістику
Порт у Мурманську традиційно відігравав важливу роль у перевезенні російської нафти

Поставки через північний порт триватимуть довше, а вартість перевезення до Туреччини майже подвоїться

Російські експортери почали шукати альтернативу чорноморським портам після українських атак на судна та портову інфраструктуру. Вперше за 30 років Росія готує відправлення чавуну через арктичний порт Мурманська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Чавун повезуть через Арктику

За інформацією Financial Times, російська сторона готує пробну партію понад 65 тис. тонн металу для відправлення з Мурманська до Середземного моря. Найімовірнішим пунктом призначення називають Туреччину.

Для доставки вантажу з Уралу до північного порту залучили понад 180 залізничних вагонів. Раніше чавун експортували переважно через Новоросійськ на Чорному морі. Остання партія цього металу залишила порт ще 31 липня.

Використання Мурманська для таких поставок стане першим за три десятиліття. Порт традиційно відігравав важливу роль у перевезенні російської нафти, однак тепер його інфраструктуру дедалі активніше залучають для експорту інших товарів, зокрема металу та зерна.

Українські атаки змінюють морську логістику РФ

Перехід на північний маршрут пов'язаний із ризиками для судноплавства в Чорному морі. Українські удари по російських кораблях і портовій інфраструктурі ускладнили використання традиційних експортних шляхів. Російські перевізники змушені шукати альтернативні порти, навіть якщо доставлення вантажів через них обходиться значно дорожче.

Наслідки вже відчутні для роботи Новоросійська. У липні Росія запроваджувала нічні обмеження на рух суден до найбільшого за вантажообігом порту країни та з нього через загрозу атак українських безпілотників. Через Новоросійськ проходять поставки зерна, нафти, металів і контейнерних вантажів.

Ще одним свідченням проблем із чорноморською логістикою стало скорочення контейнерних перевезень через Новоросійськ. У жовтні повідомлялося, що останні китайські перевізники переорієнтували маршрути на Санкт-Петербург після атак українських дронів. 

Чому новий маршрут невигідний

Північний шлях має суттєві недоліки для російських експортерів. За оцінками аналітиків, доставлення металу з Мурманська до Туреччини потребує приблизно на 10 днів більше, ніж перевезення через Чорне море. Вартість морського фрахту майже вдвічі вища за звичний маршрут.

Окремі виробники змушені додатково витрачати близько $100 на кожну тонну продукції. До морських витрат додається тривале залізничне перевезення з промислових районів Уралу.

Є й інша проблема: російські компанії вже переорієнтовували частину вантажопотоків на порти Балтійського моря. Однак збільшення навантаження спричинило затори, а можливості залізничної мережі не безмежні. Перенаправлення експорту до Арктики створює додаткове навантаження на транспортну систему країни.

На вибір Туреччини як можливого покупця впливають і санкційні обмеження. З 1 січня 2026 року Європейський союз заборонив імпорт російського чавуну. Європейський ринок для таких поставок закритий, тому російські виробники змушені шукати покупців в інших країнах.

За даними Financial Times, після пробного відправлення російський порт може перейти до регулярного експорту чавуну. Однак наскільки стабільним буде новий маршрут, залежатиме від його вартості, пропускної здатності залізниці та можливостей портової інфраструктури.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що Росія почала використовувати Мурманськ для експорту зерна. Як повідомляв Reuters, перше судно мало прийняти 3,4 тис. тонн зерна, а загалом через північний порт планували відправити до Марокко ще одну партію пшениці. Арктичний маршрут також розглядався як альтернатива чорноморським шляхам, робота яких ускладнилася через війну.

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Теги: імпорт зерно росія Чорне море металургія перевезення обмеження

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