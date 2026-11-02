Російська атака на Вінниччину: кількість постраждалих зросла

У Козятинській громаді пошкоджено гуртожиток із переселенцями, два житлові будинки та дитячу спортивну школу

На Вінниччині внаслідок російської атаки по Козятинській громаді шестеро людей отримали поранення, серед них четверо дітей. Двоє людей загинули – 13-річна дівчинка та жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальницю Вінницької обласної військової адміністрації Наталю Заболотну.

Серед поранених – четверо дітей

За словами Наталі Заболотної, серед шістьох госпіталізованих – троє п'ятирічних дітей та 16-річний хлопець. Одна з п'ятирічних дівчат перебуває у важкому стані, ще троє дітей отримали травми середньої тяжкості.

Також медичної допомоги потребували чоловік і жінка. Їх госпіталізували з легкими травмами.

«Четверо з них – діти: троє п'ятирічних та 16-річний хлопець. Одна з п'ятирічних дівчат перебуває у важкому стані. Ще троє дітей отримали травми середньої тяжкості», – повідомила начальниця ОВА.

Переселенцям шукають нове житло

Російський безпілотник ударив між гуртожитком залізничного училища та навчальним корпусом. У будівлі гуртожитку вибило вікна. Там мешкали внутрішньо переміщені особи, зокрема люди, які виїхали з тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області.

Постраждалим запропонували переїхати до інших місць тимчасового проживання. За інформацією виконувачки обов'язків міського голови Козятинської громади Ірини Репало, три сім'ї переїжджають до іншого житла.

Окрім гуртожитку, пошкоджень зазнали два двоповерхові житлові будинки та дитяча спортивна школа.

З 2 листопада у громаді працюватиме спеціальна комісія, яка обстежуватиме пошкоджені будівлі та фіксуватиме завдані збитки. Місцева влада запевнила, що постраждалим відшкодовуватимуть завдану російською атакою шкоду.

«Будуть відшкодовуватися всі збитки, які були завдані внаслідок атаки РФ», – повідомила Ірина Репало.

У громаді оголосили триденну жалобу

У Козятинській громаді з 2 листопада оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару. Вона триватиме 2, 3 та 4 листопада.

Нагадаємо, 1 листопада російський безпілотник атакував Козятинську громаду на Вінниччині. Спочатку повідомлялося про загибель чоловіка та поранення трьох дітей. Згодом стало відомо, що жінка, яка перебувала в реанімації, померла, а кількість поранених зросла до шести. Удар припав на територію біля гуртожитку професійного училища.