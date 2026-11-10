Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

У Новгородській області РФ пролунали вибухи: ймовірно, під ударом опинився авіаремонтний завод

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Новгородській області РФ пролунали вибухи: ймовірно, під ударом опинився авіаремонтний завод
У Росії пролунали вибухи
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки виникла пожежа

Вночі 10 листопада у Новгородській області Росії зафіксовано серію вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За попередньою інформацією, Сили оборони могли завдати удару по 123-му авіаційному ремонтному заводу.

Це підприємство спеціалізується на ремонті та технічному обслуговуванні російської військово-транспортної авіації, зокрема літаків Іл-76, Іл-78, Л-410, а також авіаційних двигунів.

Завод уже зазнавав атаки 17 березня: тоді внаслідок влучання було пошкоджено ангар, призначений для обслуговування бортів Іл-76 та Л-410, а також уражено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Як відомо, вночі 6 листопада у селищі Афіпський Краснодарського краю РФ пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод.

Після вибухів на території Афіпського НПЗ спалахнула пожежа.

Крім того, у ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під атакою безпілотників. 

Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, після яких на Рязанському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Також у ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея). 

Як повідомляють представники компанії, атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Теги: росія вибух пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський воєнкор Володимир Романов раніше висвітлював евакуацію жителів окупованих Олешок
Російські ЗМІ повідомили про затримання воєнкора Романова, який висвітлював евакуацію з Олешок
5 листопада, 13:11
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про найбільші добові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення
Росія за добу втратила рекордні 2500 військових – Генштаб
2 листопада, 08:40
Трамп раніше відкрито виступав на боці угорського політика
Трамп готує Орбана на посаду генсека ООН: ЗМІ дізналися деталі
26 жовтня, 04:37
Представник Путіна визнав «велику роботу» українського уповноваженого з прав людини
Речник Кремля Пєсков несподівано розхвалив українського посадовця
24 жовтня, 15:49
За словами Буданова, російське військове командування свідомо вводить в оману Путіна
Росія заявила про захоплення Добропілля: Буданов розповів про реальну ситуацію
20 жовтня, 19:25
Нафтова інфраструктура під Мічурінськом зазнала удару
Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію у Тамбовській області РФ
20 жовтня, 07:28
За дев'ять із половиною місяців Росія отримала лише чотири-п'ять нових Су-34
Шість Су-34 за одну ніч. Удар «Нептуном» оголив слабке місце російської авіації
15 жовтня, 16:53
Деталі щодо пошкоджених об'єктів та масштабів руйнувань уточнюються
Ворог атакував Київ балістикою вдруге за ніч
14 жовтня, 05:19
Путін повідомив Трампу, що не збирається припиняти війну проти України
Путін у розмові з Трампом дав зрозуміти, чи готовий до миру з Україною
10 жовтня, 11:33

Соціум

У регіонах РФ закінчуються гроші на виплати родинам загиблих військових
У регіонах РФ закінчуються гроші на виплати родинам загиблих військових
У Новгородській області РФ пролунали вибухи: ймовірно, під ударом опинився авіаремонтний завод
У Новгородській області РФ пролунали вибухи: ймовірно, під ударом опинився авіаремонтний завод
Австрійська влада вимагає від українських біженців повернути соцвиплати
Австрійська влада вимагає від українських біженців повернути соцвиплати
Брата Орбана затримано за підозрою в торгівлі людьми: заява прем'єра Угорщини
Брата Орбана затримано за підозрою в торгівлі людьми: заява прем'єра Угорщини
Наркобанди націлилися на провідні ЗМІ Колумбії: влада вжила заходів
Наркобанди націлилися на провідні ЗМІ Колумбії: влада вжила заходів
Фастфуд за €1 спричинив заворушення в Німеччині: поліція залучила вертоліт, щоб приборкати натовп
Фастфуд за €1 спричинив заворушення в Німеччині: поліція залучила вертоліт, щоб приборкати натовп

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
109K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
74K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Вчора, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Вчора, 14:35

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua