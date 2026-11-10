У Новгородській області РФ пролунали вибухи: ймовірно, під ударом опинився авіаремонтний завод

Внаслідок атаки виникла пожежа

Вночі 10 листопада у Новгородській області Росії зафіксовано серію вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За попередньою інформацією, Сили оборони могли завдати удару по 123-му авіаційному ремонтному заводу.

Це підприємство спеціалізується на ремонті та технічному обслуговуванні російської військово-транспортної авіації, зокрема літаків Іл-76, Іл-78, Л-410, а також авіаційних двигунів.

Завод уже зазнавав атаки 17 березня: тоді внаслідок влучання було пошкоджено ангар, призначений для обслуговування бортів Іл-76 та Л-410, а також уражено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Як відомо, вночі 6 листопада у селищі Афіпський Краснодарського краю РФ пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод.

Після вибухів на території Афіпського НПЗ спалахнула пожежа.

Крім того, у ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під атакою безпілотників.

Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, після яких на Рязанському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Також у ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея).

Як повідомляють представники компанії, атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.