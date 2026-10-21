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ЄС знайшов нових партнерів для покриття фінансових потреб України

glavcom.ua
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ЄС знайшов нових партнерів для покриття фінансових потреб України
ЄС підготував новий план фінансування України на тлі політики США
скриншот з відео

Брюссель планує звернутися до двох країн за додатковими мільярдами для Києва

Європейський Союз планує залучити Велику Британію та Канаду до збільшення фінансової підтримки України у 2027 році. За оцінками, наступного року Києву може забракнути близько €70 млрд, тому Брюссель шукає можливості розподілити фінансове навантаження між більшою кількістю міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За інформацією видання, питання додаткового фінансування України планують порушити під час двох майбутніх самітів. Зустріч Європейського Союзу з Канадою відбудеться 29–30 жовтня, а переговори з Великою Британією заплановані на 20 листопада.

Про відповідні плани Politico розповіли п'ятеро чиновників ЄС, зокрема представники Європейської комісії, та двоє дипломатів. За їхніми словами, Брюссель активізував роботу з партнерами за межами Євросоюзу через зростання фінансових потреб України та невизначеність стосовно подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів.

Скільки коштів планує залучити ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС разом із державами-членами наразі забезпечує 80% зовнішньої допомоги Україні. Водночас вона наголосила, що інші міжнародні партнери також мають збільшити свої внески. «Нам терміново потрібно, щоб інші партнери активізували свої зусилля», – зазначила фон дер Ляєн.

Європейський Союз уже зобов'язався надати Україні кредит на €90 млрд протягом 2026–2027 років. Очікується, що ці кошти покриють приблизно дві третини фінансових потреб Києва.

Ще €45 млрд Брюссель розраховував залучити від інших міжнародних партнерів, серед яких Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та Норвегія. Однак частина очікуваної допомоги надходить із затримками, оскільки уряди деяких держав досі не затвердили або не виділили обіцяні кошти.

За даними Politico, фінансові потреби України на 2027 рік зросли через посилення російського наступу. Додатковими чинниками стали війна США та Ізраїлю проти Ірану, яка збільшує витрати, а також зміни в позиції Вашингтона стосовно Москви.

За таких обставин європейським країнам та іншим союзникам доводиться брати на себе більшу частину витрат, пов'язаних із підтримкою України.

Допомога Великої Британії та Канади

Водночас співрозмовники видання наголошують, що звернення до Лондона й Оттави не означає критики їхньої нинішньої політики. Обидві держави вже надають Україні значну допомогу, однак фінансові потреби Києва продовжують зростати.

Зокрема, Велика Британія заявляє, що загалом надала Україні допомогу на 25 млрд фунтів стерлінгів. Канада, своєю чергою, пообіцяла військову підтримку в еквіваленті €5,4 млрд та пряму фінансову допомогу на €8,2 млрд.

Під час майбутніх самітів Брюссель також планує обговорити з британськими та канадськими партнерами поглиблення економічної й оборонної співпраці.

Водночас джерела Politico не очікують, що найближчі зустрічі завершаться укладенням офіційних домовленостей про додаткове фінансування України. Проте питання підтримки Києва може вплинути на загальний перебіг переговорів.

Міжнародна підтримка України

Євросоюз уже порушував тему фінансових потреб України на 2027 рік під час зустрічей Міжнародного валютного фонду, «Великої сімки», «Великої двадцятки», а також у переговорах із державами Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс розповів Politico, що фінансування України було одним із головних питань минулотижневих зустрічей у Бангкоку, які відбулися в межах засідань МВФ та Групи Світового банку.

Він закликав до ширшого розподілу фінансового навантаження між міжнародними партнерами та наголосив, що кожна країна має виконувати свою роль, поки Україна продовжує протистояти російській агресії.

За даними ЄС, від початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз та його держави-члени надали Україні понад 231 млрд євро допомоги. До цієї суми входять військова та бюджетна підтримка, фінансові гарантії, допомога українцям, які перебувають на території ЄС, а також кошти від заморожених російських активів.

Один із високопоставлених європейських дипломатів зазначив, що загальний обсяг підтримки України вже перевищив попередні очікування.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ розраховує на підтримку Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду для покриття дефіциту державного бюджету в розмірі $27 млрд.

Теги: Європейський Союз війна економіка Україна

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