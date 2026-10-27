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Для жителів Москви введено обмеження після масованої атаки дронів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Для жителів Москви введено обмеження після масованої атаки дронів
Окупанти ввели обмеження в зв'язку з проведенням міжнарожного форуму
фото: соцмережі

Мобільний інтернет у центрі російської столиці будуть вимикати протягом трьох днів

У Москві 27-29 жовтня заплановані тимчасові обмеження мобільного інтернету в межах Третього транспортного кільця. Російська влада пояснює цей крок необхідністю посилити безпеку під час міжнародних самітів, обмеження відбуваються на тлі атак безпілотників по території країни-агресора. Про це повідомило Міністерство цифрового розвитку Росії, пише «Главком».

За інформацією відомства, 27 і 28 жовтня мобільний інтернет можуть обмежувати з 11:30 до кінця дня, а 29 жовтня – з 9:30. Обмеження стосуватимуться території в межах Третього транспортного кільця Москви.

Окупанти пояснили, що заходи пов’язані із забезпеченням безпеки під час восьмого саміту глав держав і урядів країн – учасниць Форуму країн – експортерів газу та третього саміту «Росія – Африка».

Для жителів Москви введено обмеження після масованої атаки дронів фото 1
фото: скриншот заяви міністерства країни-агресора

Водночас у відомстві запевнили, що голосовий зв’язок, домашній інтернет і Wi-Fi працюватимуть у звичайному режимі. Також мають залишитися доступними найбільш затребувані соціально значущі ресурси та сайти з так званого «білого списку».

Варто нагадати, що у Москві посилено протиповітряну оборону на тлі атак українських безпілотників. Навколо Кремля розміщені комплекси ППО, зокрема «Панцир», а на дахах окремих будівель раніше помічали додаткові засоби протиповітряного захисту. 

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Теги: росія Москва інтернет війна дрон

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